Qué cenar si quieres adelgazar: ideas fáciles y baratas para perder peso (y no ganarlo)

Las cenas son las comidas más complicadas cuando tratamos de cuidarnos o de perder peso. Siempre vamos con prisas, llegamos a casa cansados y comemos cualquier cosa que tenemos por el frigorífico. El problema es que esta última ingesta del día hay que hacerla con cabeza, pues es lo que más nos engorda.

Además, no es bueno no cenar nada. Si nos acostarnos con hambre corremos el riesgo de no dormir bien y levantarnos a altas horas de la madrugada con dolor de tripa. Por eso, lector, además de saber qué tipo de alimentos podemos cenar, hoy te vamos a dar ideas de cenas fáciles de hacer, baratas, sencillas y sanas.

Si cenas fuera de casa: qué elegir para no engordar

Si vas a cenar fuera de casa o no quieres cocinar y vas a pedir comida a domicilio, lo mejor es que, si no quieres engordar, elijas un restaurante chino. "Pide una doble porción de verduras al vapor con calamares al vapor y un poco de arroz integral", recomienda la nutricionista Cynthia Sass.

Eso sí, advierte, no pidas ni añadas nada de salsas, ya que "suelen estar cargadas de azúcar y almidón". E ingerir esto a altas horas de la noche, solo te hará engordar, ya que cada caloría extra será acumulada en tu cuerpo en forma de grasa.

Otra opción sana que puedes elegir es pollo asado o a la parrilla, acompañado de ensalada. Un restaurante tailandés también estaría bien, sin elegir la pasta, claro.

Para cocinar tú mismo en casa

Lo ideal es que bases tus cenas en proteínas y alimentos de baja carga calórica, como las verduras y hortalizas. Una cena perfecta sería una pieza de carne magra (pescado, pollo...), hecho a la plancha o al horno, acompañado de una buena ración de verduras. Las que más sacian, e ideales para esta época del año, son la lechuga, las coles de bruselas, la coliflor, las judías verdes...

Estas verduras de hoja verde puedes hacerlas cocidas añadiendo un pelín de sal, y si así te parecen muy sosas puedes rehogarlas en la sartén con un poco de aceite de oliva y ajo. Asimismo, si eres de los que tiene buen saque, sería recomendable que añadieras un caldito de verduras o una clara de huevo, para así llenarte más rápido sin poner en riesgo tu silueta.

Cuando falta para la cena pero tienes hambre

Si has quedado para cenar pero aún queda una hora o estás esperando a que tu amorcito (o familia) llegue a casa y comer con ellos, pero no puedes más porque te mueres de hambre, puedes hacer varias cosas para matar el gusanillo:

Ir haciendo la cena, así te entretienes.

Picar un puñadito de almendras .

. Beber agua.

Calentarte un poco de caldo de verduras o de pollo.

Beberte un café descafeinado o una infusión.

Lo ideal en estos casos, no obstante, es que tengas siempre verdura cocida o lista para comer en la nevera. Así puedes ir picando mientras haces tiempo, a la vez que adelgazas, ya que estos alimentos suelen tener todos calorías negativas.

Si eres vago pero te quieres cuidar

Si además de vago, vives solo y eres joven, no tendrás comida fresca casi nunca en casa. Por eso no debes obviar todas las posibilidades que te brindan las secciones de congelados de los supermercados: verduras, menestras, arroz tres delicias...

Aunque debes decir 'no' a los platos precocinados (incluso los congelados, ten cuidado), sí que puedes hacerte con un buen arsenal de pescado y verduras congeladas para tener a mano cuando quieras. Vuelta y vuelta a la sartén, y listo.

Los alimentos perfectos para cenar

Además de lo anterior, y de que puedes hacer variaciones en las cocciones en función de tu maña y tiempo libre, te detallamos a continuación los mejores alimentos para cenar, y que deberías incluir en tus platos:

Lechuga : tiene 6 calorías por cada 100 gramos y es rica en fibra, vitamina B, ácido fólico y manganeso.

: tiene 6 calorías por cada 100 gramos y es rica en fibra, vitamina B, ácido fólico y manganeso. Pepinos : con solo 16 calorías por 100 gramos, son una excelente opción para cenar.

: con solo por 100 gramos, son una excelente opción para cenar. Espárragos : aportan 20 calorías por cada 100 gramos. Puedes tomarlos blancos, de lata, o verdes y a la plancha con una pizquita de sal y aceite de oliva.

: aportan por cada 100 gramos. Puedes tomarlos blancos, de lata, o verdes y a la plancha con una pizquita de sal y aceite de oliva. Brócoli : contiene apenas 34 calorías por 100 gramos, y es uno de los superalimentos más venerados al estar repleto de fibras y antioxidantes.

: contiene apenas por 100 gramos, y es uno de los superalimentos más venerados al estar repleto de fibras y antioxidantes. Tomates : son una buenísima opción para comerla a última hora del día. Estas hortalizas contienen unas 19 calorías por 100 gramos.

: son una buenísima opción para comerla a última hora del día. Estas hortalizas contienen unas 19 calorías por 100 gramos. Calabacín : tiene apenas 18 calorías por 100 gramos. Ahora con el frío, puedes hacerlo en puré, riquísimo.

: tiene apenas 18 calorías por 100 gramos. Ahora con el frío, puedes hacerlo en puré, riquísimo. Caldo de pollo o de verduras : tiene solo 35 calorías por cada 100 gramos. Te llenará y calmará el hambre sin añadir calorías ni grasa.

: tiene solo 35 calorías por cada 100 gramos. Te llenará y calmará el hambre sin añadir calorías ni grasa. Repollo: tiene apenas 32 calorías por 100 gramos, así que puedes hincharte.

Y esto es todo, lector. ¿Te has quedado con alguna duda? Si es así déjanoslo en los comentarios e intentaremos resolverla en próximos artículos.