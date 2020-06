La serie 'Patria' se estrenará en HBO el próximo 27 de septiembre

'Patria', la miniserie basada en la novela homónima de Fernando Aramburu sobre el conflicto vasco, llegará a HBO España el próximo mes de septiembre. En concreto, la ficción creada y adaptada por Aitor Gabilondo, se estrenará el día 27 de ese mes tras haber sido aplazada por la crisis del coronavirus.

Dirigida por Félix Viscarret y Óscar Pedraza, el reparto lo encabezan las actrices vascas Elena Irureta y Ana Gabarain que serán, respectivamente, Bittori y Miren, las dos amigas protagonistas, que viven durante los años más dramáticos del terrorismo de ETA.

En concreto, la trama recorre los últimos 30 años de sangrienta historia del País Vasco a través de dos amigas y sus familias, separadas a raíz del asesinato del marido de una de ellas a manos de la banda terrorista.

Así, 'Patria' contará en la pequeña pantalla la dura historia a través de los ojos de dos familias divididas por la violencia.

'Patria' contará con ocho episodios de una hora que se emitirán semanalmente en la plataforma HBO

La producción consta de ocho episodios de una hora que se emitirán semanalmente en la plataforma de 'streaming' y será la primera serie producida por HBO Europe. Se estrenará de manera simultánea en Estados Unidos, 21 países de Europa y 40 regiones de Latinoamérica.

Reparto de la serie 'Patria'

El reparto de 'Patria' está formado por Elena Irureta ('El comisario', 'Te doy mis ojos'), Ane Gabaraín ('Mi querido Klikowsky'), Loreto Mauleon ('El secreto de Puente Viejo'), Eneko Sagardoy ('Handia') y Susana Abaitua ('Faraday'). Mikel Laskurain, José Ramón Soroiz, Íñigo Aranbarri y Jon Olivares completan el elenco de esta producción de HBO España.

En un principio, 'Patria' iba a estrenarse el pasado 17 de mayo. De hecho, su presentación internacional estaba previsto que fuese en el festival Series Mania, que debía celebrarse del 20 al 28 de marzo en Lille (norte de Francia). Sin embargo, los organizadores anunciaron su cancelación a causa del coronavirus.

El anuncio de la fecha coincidía con el lanzamiento del primer tráiler de la serie, un emocionante recorrido a lo largo de los últimos 30 años de sangrienta historia del País Vasco.

No obstante, días después, HBO España tuvo que anunciar su decisión de posponer el estreno de la ficción, su gran apuesta de producción propia para este año debido a que la pandemia era mundial. El motivo, aseguraron desde la compañía, era que la postproducción de la serie aún no se había completado antes de la paralización de actividad.

Basada en la novela de Fernando Aramburu

Por ello, hasta ahora no se conocía cuándo se estrenará finalmente una de las series más esperadas del año, una serie basada en la novela homónima de 2016 escrita por Fernando Aramburu, que tuvo una gran acogida, ganando, entre otros, el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa.

La novela está ambientada en una localidad rural del País Vasco en Guipúzcoa (España), considerada la "Euskadi profunda" donde el entorno de ETA y la izquierda abertzale imponen un régimen totalitario de represión (primer atentado julio de 1961 - último atentado marzo 2010).

Narra los años de plomo desde el posfranquismo hasta 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada.

Ahora, ya se conoce que a partir del próximo 27 de septiembre se podrá ver la adaptación televisiva de la obra de Aramburu.

Tráiler de la serie 'Patria'

Otros estrenos de HBO en 2020

Además de 'Patria', a lo largo de 2020 HBO se esperaban otros títulos como la ficción de Paolo Sorrentino 'The New Pope', la continuación de 'The Young Pope', protagonizada por Jude Law; la adaptación de la novela de Sthepen King 'El visitante'; o 'Avenue 5', la nueva comedia de Armando Iannucci con Hugh Laurie.

A estos les siguen series y miniseries como 'Vota Juan', 'Rick y Morty', 'Mrs. America', 'La innegable verdad', 'Killing Eve', 'Run' o la emisión de los capítulos de 'El Ministerio del Tiempo'.

