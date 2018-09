Los cines responden a Guirao: 87% de las salas sí ha bajado el precio de las entradas

El primero en asestar un tirón de orejas a los exhibidores fue el ministro de Cultura José Guirao: si las salas cines no repercuten la rebaja fiscal en el precio de las entradas, el gobierno tendrá que revisar la medida. Así lo dijo el titular de cultura en julio, justo al poco tiempo de entrar en vigor la bajada del IVA de las entradas de cine del 21% al 10%. Durante el primer fin de semana del nuevo impuesto, FACUA-Consumidores en Acción denunció que siete de cada diez cines había decidido no reducir el precio. Las cifras que daba el gobierno apuntaban que 50% de las salas mantenía los precios iguales.

Para salir al paso de los señalamientos, la Federación de Cines de España ha realizado un estudio según el cual 87% de los encuestados sí bajó los precios. De ese total, 72.3% de los casos imputó la bajada íntegra del impuesto, mientras que el 27.3% restante introdujo una bajada parcial, debido a la “absorción parcial” del impuesto que realizaron en su día los cines ante la subida del IVA del 8 al 21%, de tal forma que ahora estos cines han reducido sus precios en el mismo porcentaje que subieron en el año 2012.

Según el estudio difundido por la Federación, 13% del mercado analizado no ha bajado los precios, ya que en su día No repercutieron al espectador, ni parcial ni totalmente, la subida del IVA del 8 al 21%. En definitiva, tras la entrada en vigor del 10% de IV, las salas de cine “han actuado, de forma libre e individual, coherentemente, con la decisión que adoptaron en su día tras la subida del impuesto al 21%, bien bajándolo en su totalidad, parcialmente en función de la subida que aplicaron en su momento o manteniendo sus tarifas aquellos que no las incrementaron en su momento”. Así lo refleja el estudio difundido por los exhibidores, quienes además insisten en que, según datos recogidos por comScore, las entradas muestran “una clara bajada del precio medio de una entrada de cine en España, pasando de 6.22€ en junio a 5.82€ en julio”.