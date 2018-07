Primer fin de semana con IVA del 10%: los cines siguen cobrando el mismo precio final

El balance debía de ser positivo, apoteósico por lo menos para algunos, luego de años de espera para que se concretase la bajada del IVA de las entradas de cine del 21% al 10%. Sin embargo, en el primer fin de semana tras entrar en vigor la medida con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, no hay cifras concretas sobre si aumentó o no el número de espectadores, lo que sí se sabe es que no todos los establecimientos reflejaron la reducción de once puntos.

Así lo ha denunciado FACUA-Consumidores en Acción: no todos los cines han repercutido la reducción de la fiscalidad en el precio de la entrada. Esa decisión de los exhibidores supone, según la organización, "una subida encubierta del precio del cine". Siete de diez cines no han repercutido la bajada del IVA del 21 % al 10 % al precio de las entradas o han reducido los precios menos de ese porcentaje mucho menos de ese porcentajes.Los datos se desprenden de una encuesta que el organismo de protección al consumidor ha realizado a 50 cines de 26 ciudades.

Hay más cifras al respecto: sólo 14 cines han repercutido la bajada del IVA al precio de las entradas (con un redondeo al alza o a la baja a la fracción de 5 céntimos más próxima). Del resto, 23 siguen cobrando el mismo precio final que a comienzos de año -tres de ellos incluso lo han subido- y 13 han reducido el importe final menos de lo que representa la reducción de 11 puntos en el IVA.

Aunque muchas salas han aplicado "subidas encubiertas" al congelar o reducir los precios menos de lo que resulta de aplicar el IVA al 10 % en lugar de al 21 %, Facua cree que también habrá empresas que no han variado los precios finales este fin de semana pero sí repercutirán en su totalidad el cambio impositivo en las próximas semanas. La asociación volverá a efectuar un análisis en agosto y trasladará los resultados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que evalúe si se ha producido algún acuerdo de precios contrario a la Ley de Defensa de la Competencia.

Al ser consultados por Vozpópuli, los portavoces de la Federación de Cines de España (FECE) declinaron hacer ningún comentario, ya que se remiten a su comunicado del 28 de junio, en el que celebraban la medida y aseguraban que tras más de cinco años con el tipo impositivo más alto aplicado a las entradas de cine de toda la zona euro, el IVA del 10% vuelve a situar a España en la media europea. También en esos días, algunas agencias informativas publicaron que, según los representantes de la FECE, serían las propias salas de cine las que decidirían acerca del precio final.