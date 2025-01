Una canción inédita de Tina Turner sale a la luz después de 40 años

Una canción inédita de la artista estadounidense y reina del rock and roll Tina Turner saldrá a la luz como parte de un disco recopilatorio que se publicará en marzo. La canción 'Hot For You Baby' ha estado más de 40 años perdida.



Así, la canción, que fue grabada para el quinto disco de Turner -'Private Dancer' (1984)- ha sido escuchada por primera vez gracias a la emisora británica BBC, que la ha emitido este jueves en un programa matutino.

Está escrita por los músicos australianos George Young y Harry Vanda, producida por John Carter, según explica el medio NME, y formará parte del disco del 40 aniversario de 'Private Dancer' el próximo 21 de marzo.