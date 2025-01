Crear un hábito en el deporte no es fácil: diez consejos para no tirar la toalla a la hora de ir al gym

Ir al gym es algo que normalmente nos cuesta, por lo que deberíamos tener claros los objetivos y lo que queremos conseguir antes de comprarnos todo el equipo y apuntarnos a clases o contratar un entrenador personal. Ser constante a la hora de ejercitarnos en el gimnasio es una tarea ardua para muchas personas, pero siempre con la llegada de un nuevo año, parece que esto nos sirve de motivación y por ello es una de las mejores épocas para apuntarse, de hecho, las grandes y pequeñas cadenas notan cómo se incrementa siempre el número de socios una vez pasadas las navidades.

“Además están las ganas de volver a ver a los compañeros de entrenamiento, pero el desafío para los recién iniciados está en mantener la motivación más allá de las primeras semanas. Mi primer consejo es que no hay que empezar con metas inalcanzables, no necesitas entrenar todos los días ni pasar dos horas obligatoriamente en el gimnasio, plantéate ir tres veces por semana y ve mejorando poco a poco”, nos aconseja Roberto Hernández, CEO de Batard Crossboxing Studio.

“En segundo lugar, incluye variedad en tu rutina, no hagas siempre lo mismo, combina fuerza con cardio y ejercicios funcionales o actividades que disfrutes como bailar o hacer yoga. Esto, no sólo hará que tu plan sea más efectivo, sino también más divertido”, afirma.

Otro aspecto a destacar es la disciplina. “No te castigues si tienes un mal día o te saltas una sesión, vuelve a la rutina lo antes posible. Y no olvides buscar apoyo, ya sea un compañero de entreno, clases grupales o incluso una app que te motive. Recuerda que el éxito no está en hacerlo perfecto, sino en ser constante. Si llegas a febrero con la rutina establecida, estarás mucho más cerca de convertir este propósito en un estilo de vida, de eso se trata”, añade el experto.

Ir al gym debe ser algo que te produzca placer, ten paciencia. Foto: Pixabay.

Diez tips para hacer ejercicio sin frustrarse

1. Establece metas realistas. Evita proponerte objetivos inalcanzables al principio. Comienza con metas pequeñas y específicas, como hacer ejercicio 2-3 días a la semana, y ve aumentando poco a poco. Lo importante es ir cogiendo una rutina y ya se sabe que se tarda al menos 21 días en hacerlo. Tómatelo con calma los primeros días y además descansa algún día entre semana, escucha a tu cuerpo y dale también descanso y respiro entre sesiones.

2. Elige una actividad que disfrutes. No todos disfrutan el gimnasio, de hacer pesas o de tener un entrenador personal, y eso está bien. Prueba diferentes actividades (bailar, yoga, natación, ciclismo, etc.) hasta encontrar algo que te divierta. Eso sí, lo ideal para sentirse bien es combinar clases de fuerza con otras de cardio. Lo mejor sería contar con un experto que te haga un plan adecuado a tu forma física y objetivos.

3. Mide tu progreso. “Lleva un registro de todos tus avances, ya sea con fotos, anotaciones de pesos levantados o tiempos en ejercicios. Ver resultados, por pequeños que sean, es una gran motivación para seguir adelante y no abandonar en el camino”, recomienda Hernández.

4. Planifica sesiones cortas. No necesitas pasar horas entrenando. Mucha gente va al gimnasio y está allí dos horas. No es necesario ni eficaz. Con 45 minutos debería ser suficiente. Empieza los primeros días con entrenamientos de 20 a 30 minutos. Esto es menos intimidante y más fácil de incorporar a tu rutina.

5. Céntrate en el progreso, no en la perfección. Acepta que no siempre serás perfecto. Lo importante es mejorar, aunque sea un poco cada día. No pretendas conseguir objetivos en una semana ni en un mes. Hacer ejercicio conlleva sacrificio y paciencia para lograr metas. Celebra cada logro, por pequeño que sea, pero sin obsesionarte con conseguir todo cuanto antes.

Empieza con entrenamientos cortos para coger una rutina. Foto: Pixabay.

6. Sesiones dirigidas de corta duración, pero intensas. “Las ofrecemos en nuestros gimnasios y son una gran opción para realizar en poco tiempo un entrenamiento intenso y completo, sin preocuparte de planificar nada ya que personal altamente cualificado lo hará por ti”, añade Hernández. El entrenamiento de alta intensidad es ideal, pero también deberías combinarlo con clases de fuerza, fundamentales para fortalecer músculos y evitar lesiones.

7. Escucha a tu cuerpo. No te exijas demasiado ni te compares con otros. Descansa si estás cansado y adapta los ejercicios a tu nivel físico actual. Duerme al menos ocho horas y si quieres añade a tu rutina unos minutos de meditación cada noche antes de acostarte para bajar las pulsaciones y el nivel de estrés que puedas tener. También puedes hacer una clase de yoga a la semana que te ayudará a mejorar la flexibilidad.

8. Hazlo parte de tu rutina diaria. Fija un horario fijo para ejercitarte y haz que sea un hábito. Esto reduce la indecisión y te ayuda a mantener la consistencia. Si te da pereza ir al gimnasio, hazlo por la mañana a primera hora para que así luego tengas todo el día libre para hacer lo que tengas que hacer. Además, te sentirás con más energía que al final de la tarde después de la jornada laboral. No entrenes justo antes de la hora de dormir o te será muy difícil conciliar el sueño.

9. Rodéate de apoyo. Entrenar con un amigo, pareja, un grupo o un entrenador puede hacer que el ejercicio sea más divertido y motivador. Entre los dos os animaréis y os ‘picaréis’ para ambos ir mejorando en los entrenamientos. Además, tendrás a alguien que te anime en los días difíciles.

10. Sé flexible con los contratiempos. Si un día no puedes entrenar, no te castigues. En lugar de frustrarte, retoma al día siguiente con la misma energía. Eso sí, si un día no puedes entrenar no se te ocurra entrenar dos veces al día siguiente. La clave está en la constancia, no en la perfección.