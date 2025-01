Vigilancia de los ríos con la borrasca Garoé: ¿se prevén crecidas súbitas como en la DANA de Valencia?

La borrasca Garoé traerá a España un fenómeno meteorológico conocido como "río atmosférico", que intensificará las lluvias en el suroeste de la península en los próximos días. Este fenómeno podría causar desbordamientos de ríos, aunque no se esperan precipitaciones tan intensas como las que provocó la DANA en Valencia como informan desde EFE.

Según el climatólogo Samuel Biener, Garoé y algunos sistemas de alta y baja presión en el Atlántico facilitarán la llegada de este río atmosférico a España entre este lunes y martes. Se trata de una franja estrecha y alargada que transporta humedad de un lugar a otro, explicó Biener del portal Meteored.

Impacto del río atmosférico en la península

Este río atmosférico, que se originó cerca del Caribe, podría intensificar las lluvias en ciertas áreas del suroeste peninsular, especialmente en zonas montañosas. En el oeste de Andalucía, el norte de Cáceres y el sur de Salamanca y Ávila, se espera un acumulado de más de 200 litros por metro cuadrado entre el lunes y el jueves. Este aporte extra de humedad también podría causar tormentas en el Golfo de Cádiz y otras áreas del oeste peninsular, según Biener. Aunque no se prevén lluvias torrenciales como las de hace unos meses en Valencia, hay probabilidades de crecidas en ríos de Andalucía y Extremadura, especialmente en las cabeceras de estos cursos fluviales. Biener ha enfatizado que no se trata de una situación de crecidas súbitas o lluvias torrenciales como las que ocurren en el Mediterráneo.

Sin embargo, podría haber riesgo de inundaciones en algunos sectores o llanuras de inundación. Durante este domingo, las mayores precipitaciones se registraron en Huelva capital, con 54 litros por metro cuadrado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La borrasca se desplazará hacia el este peninsular entre el miércoles y el jueves, ya bastante debilitada, lo que ofrecerá una pequeña tregua transitoria. No obstante, para el fin de semana se esperan nuevos frentes atlánticos.

¿Cómo afectará Garoé al clima?

La llegada de masas de aire templadas atlánticas también provocará un aumento de las temperaturas diurnas y nocturnas, que podrían superar los 20 grados en Andalucía a mediados de semana. Garoé es el nombre que históricamente los habitantes de la isla de El Hierro daban al árbol que acumulaba mucha agua debido a los vientos alisios y la niebla. Este nombre es "ideal para una situación de este tipo, ya que también dejará lluvias abundantes en Canarias y en prácticamente toda España", destacó Biener.

El fenómeno, aunque no tan severo, es un recordatorio de cómo las condiciones climáticas pueden influir en el día a día de las regiones afectadas. La borrasca Garoé, aunque no se prevé que cause daños significativos, es un fenómeno que debe ser monitoreado de cerca. Las autoridades meteorológicas y locales están en alerta para asegurar que cualquier eventualidad sea manejada de manera efectiva. Los ciudadanos en las áreas afectadas deben permanecer informados sobre las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones de las autoridades. La cooperación y la preparación son esenciales para minimizar cualquier impacto que pueda tener este fenómeno meteorológico.

En resumen, la llegada de Garoé a España traerá consigo un incremento en las precipitaciones, especialmente en el suroeste de la península. Aunque no se espera que las lluvias sean tan intensas como las de la DANA en Valencia, es importante estar atentos a posibles desbordamientos de ríos y anegamientos en ciertas áreas. El fenómeno también traerá un aumento en las temperaturas, lo que podría ser un alivio para algunas zonas. Sin embargo, es crucial que la población se mantenga informada y preparada para cualquier eventualidad que pueda surgir en los próximos días. Para más información sobre la situación meteorológica actual, se recomienda visitar el sitio web de la Agencia Estatal de Meteorología. La colaboración entre los ciudadanos y las autoridades es vital para garantizar la seguridad y el bienestar de todos durante este fenómeno climático.