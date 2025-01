Los veterinarios saltan contra el Gobierno: tu mascota no podrá recibir antibióticos sin este requisito

La nueva medida del Gobierno causa indignación y provoca que veterinarios de todo el país se alcen contra ella. A mediados del pasado 2024, España alcanzaba ya las seis mascotas por cada niño, motivo por el que este tipo de profesionales es cada vez más importante en nuestro país. Además de ganaderos y profesionales que dedican su vida al cuidado de todo tipo de animales, la tendencia se consolida: la conciencia del cuidado y bienestar animal aumenta en España, y los expertos no están de acuerdo con la gestión del Gobierno.

La polémica viene a raíz del nuevo sistema de control de antibióticos instaurado por el Ministerio de Agricultura. Este obliga a los profesionales a registrar electrónicamente toda prescripción de este tipo de medicamentos a través de la plataforma PRESVET. Aunque en un inicio pueda parecer una medida inofensiva, los veterinarios la califican de desproporcionada, y denuncian que limita su capacidad de decisión clínica. Pero además la política incluye algunos requisitos que también causan malestar:

• Identificación obligatoria del animal mediante microchip.

• Dispensión exacta de medicamentos, eliminando sobrantes.

Los veterinarios denuncian la desprotección de las mascotas tras la llegada de esta medida, además de la excesiva burocracia y desproporcionadas sanciones que se contemplan en caso de no cumplir con la nueva política. A raíz de la polémica, las autoridades han decidido suavizar las sanciones y establecer un periodo de transición, cambios que resultan insuficientes para los profesionales que dedican su día a día al bienestar animal. Así, los sanitarios se han organizado bajo la plataforma Veterinarios Unidos y recogen firmas contra la norma.

El requisito clave

La clave del descontento y la polémica reside, sobre todo, en la necesidad de que el animal tenga microchip para poder recetar un antibiótico. El Real Decreto 666/2023 es el culpable de esta medida, y las autoridades se veían obligadas a introducir tres excepciones: gatos comunitarios no identificados, animales abandonados sin identificación y animales con patologías que pueden poner en riesgo la salud de una persona. Pero estas tres situaciones excluyen a un grupo de animales muy importante.

Las mascotas no quedan contempladas entre las excepciones, por lo que una persona que cuide y conviva con un animal no identificado no podrá suministrarle ningún antibiótico recetado por un veterinario. Sin duda se trata de una medida que pone en riesgo la salud de las mascotas, y que obliga una vez más a los propietarios y dueños de animales a hacer un desembolso e invertir en la identificación del animal. "No ha servido de nada toda mi carrera y mi especialización. Mi criterio como veterinario no vale", denuncia un veterinario en sus redes sociales.