"¿Dónde están los 8 millones?": los audios de la trama del 'fuel' sobre los movimientos de dinero al extranjero

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desvelado varias conversaciones entre diferentes miembros de la trama del 'fuel' en las que se habla de grandes cantidades de dinero y del presunto desvío de varios millones de euros al extranjero. Entre las interacciones a las que han tenido acceso los investigadores destaca un archivo de audio intervenido en uno de los dispositivos móviles intervenidos a Víctor de Aldama, en el que aparece grabada una conversación que mantiene con la empresaria Carmen Pano.

En septiembre de 2024, momento en el cual se desarrolla la conversación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la tensión y los enfrentamientos entre distintos miembros de la presunta organización criminal vinculada al fraude en el sector de los hidrocarburos empezaron a incrementarse. La sospecha de que la Guardia Civil les pisaba los talones provocó el surgimiento de pequeños enfrentamientos entre los miembros de la red.

Uno de los puntos calientes de la conversación desvelada por la UCO tiene su origen en el destino de 8 millones de euros que, al parecer, el empresario Claudio Rivas cree que Pano se habría quedado. La empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz se enfrenta a Aldama con el objetivo de averiguar si él fue la persona que le señaló frente a su socio.

"¿Tú le has dicho que yo me había quedado con ocho millones suyos?", pregunta Pano enfadada. "¿Cómo le voy a decir que te has quedado con ocho millones suyos si no se han generado?, responde Aldama. Es entonces cuando el expresidente del Zamora CF menciona la compra por valor de tres millones de euros de Combustibles Luciana SL a Metawat Combustibles SL la cual no se llegó a ejecutar. "Yo lo único que he dicho, y te lo he dicho a ti, un día que tuvimos en una conversación en el IFEMA, es que los cheques famosos de los tres millones de euros que se hizo para Metaway se volvieron a ingresar porque no se hizo la compra".

Tras esta aclaración, Aldama menciona a otros de los investigados Javier Cillán quien habría dicho, según la versión del también investigado por el 'caso Koldo', que Carmen Pano había desviado "para un lado y para otro". En ese contexto, el empresario vuelve a hablar del movimiento de grandes cantidades de dinero presuntamente ejecutados por la empresaria: "Cada movimiento y cada céntimo de esas transferencias habían ido a cosas que te habían pedido. Que sí, que es verdad que alguna transferencia podía haber sido algo que habías pagado tú, pero que podían haber sido cincuenta o sesenta mil euros".

Después de que Aldama explicara a su interlocutora que él no le había acusado de haberse quedado 8 millones de euros, Pano va más allá y habla de varias transferencias a Portugal que demostrarían que ella no se había quedado dicho dinero. "La única amenaza que yo hice fue que como me hicieran pedir los extractos de las cuentas de Portugal, que después de la reunión en el despacho, me iba a ir enfrente, enfrente de la Audiencia Nacional", sentencia Pano.

Movimientos de dinero al extranjero

Precisamente, las salidas de dinero hacia el país vecino fue una de las cuestiones sobre las que la empresaria fue preguntada tras su detención. Y es que, según la UCO, la trama contaba con distintas cuentas bancarias en bancos de Portugal con el objetivo de ocultar dinero en el extranjero. Según los investigadores dichas transferencias estarían amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento, confeccionados, en su mayoría, por Aldama.

La Guardia Civil cifra en casi 74 millones de euros el dinero que los miembros de la organización criminal habrían desviado fuera de España. La mayoría, 68,6 millones, fueron a parar al país vecino. Hasta el momento, la UCO apunta que la red diseñó una estructura empresarial en el extranjero a través de la que canalizar los fondos de presunta procedencia delictiva valiéndose de unos canales de blanqueo mediante los que transferían fondos a través de cuentas bancarias tituladas en Colombia, China y doce empresas en Portugal.