Colapso en los Juzgados de lo Mercantil por una caída informática: "Hemos estado un día entero sin poder trabajar"

El pasado lunes a primera hora de la mañana el sistema informático de los Juzgados de lo Mercantil, ubicados en el número 52 de la madrileña calle de la Gran Vía, se derrumbaba impidiendo trabajar con normalidad a unos 200 funcionarios públicos que se desempeñan en esas instalaciones a diario. En total, fuentes consultadas por este diario aseguran que ha sido imposible trabajar durante un día entero. Los sistemas se recuperaron a la jornada siguiente, aproximadamente a la misma hora en que se cayeron el día anterior.

El incidente "ha sido en todo el edificio. Se trata de 19 Juzgados de lo mercantil con 8 funcionarios cada uno y un Juzgado de primera Insrancia, el 105, que es una unidad funcional transporte aéreo. Lleva todas los procedimientos relacionados con reclamaciones de este tipo en el aeropuerto. Contando jueces y secretarios son casi 200 profesionales afectados", ha asegurado a preguntas de este diario Alberto García, portavoz del sindicato STAJ.

Desde la Comunidad de Madrid fuentes oficiales han manifestado a este diario que todo "se ha debido a una sobrecarga eléctrica debido a la conexión de un aparato en las tomas de usos informáticos. Se han tenido que ir aislando, planta por planta, los cuadros eléctricos hasta localizar cuál era la toma sobrecargada. Se descarta cualquier tipo de ataque informático".

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid destacan que se han invertido 6,5 millones de euros en el mantenimiento mejora y rehabilitación del edificio que acoge los juzgados desde 2017 para solucionar los problemas de los Juzgados de Plaza de Castilla

Algunos de los trabajadores de los Juzgados de lo Mercantil se marcharon a casa ante la imposibilidad de no poder hacer nada con los equipos. "Yo me fui a casa porque no funcionaba nada. Todos los ordenadores se apagaron. Las salas de vistas y juicios no permitían realizar las grabaciones", explica a Vozpópuli un trabajador de los juzgados. Además, reitera que "no se podía acceder a nada. Ni a la tramitación informática, ni tampoco a Horus, el visor de expedientes digitales".

Llueve sobre mojado

Los problemas informáticos son frecuentes según las fuentes consultadas por este periódico. Hace solo unos días, en medio del periodo navideño, las contraseñas con las que acceden a sus equipos los trabajadores de lo Juzgados de lo Mercantil caducaban y no se facilitó un link para el cambio de las mismas. "Nos dijeron que una de las opciones para recuperar las nuevas contrasaeñas era a través de nuestros teléfonos de uso personal. Fue todo un caos", asegura a Vozpópuli un empleado de esta instancia.

Una situación que corre en paralelo a los que padecen los trabajadores de los Juzgados de Plaza de Castilla, también en Madrid. En este caso el problema está en los techos de las instalaciones. Al.gunos de ellos se han derrumbado, "Es algo que sucede de una forma más o menos frecuente. Es un desastre", asegura el portavoz del sindicato STAJ.

De hecho, ya el pasado verano CCOO de Madrid denunciaba de nuevon el mal estado de los juzgados de Plaza de Castilla de la capital por las constantes fugas de agua y caídas de techo, advirtiendo de que las placas de la cubierta del juzgado donde tiene previsto declarar mañana Begoña Gómez podría desprenderse. En un comunicado, el sindicato se ha quejado de que lleva años denunciando ante la Consejería de Justicia y el Comité de Seguridad y Salud el estado de abandono de esta sede judicial y su precario mantenimiento.

"Cuando se recuperaba el suministro eléctrico las máquinas de climatización seguían paradas, por lo que la temperatura comenzaba a incrementarse rápidamente por todo el edificio. A esto se suma la serie de desprendimientos de techos de los últimos días en distintas zonas del edificio -juzgados de instrucción, 29, 33 y 37, o los locales sindicales, por citar algunos- provocados por las intensas filtraciones de agua (...) en ocasiones junto a las instalaciones eléctricas", explicaban los sindicatos el pasado verano. La situación, según STAJ, continúa.

