La Audiencia de Badajoz desestima la petición de Fiscalía y avala la citación como imputado del hermano de Sánchez

Nuevo varapalo para el hermano de Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado el recurso presentado por Fiscalía, y al que se adhirió el familiar del presidente del Gobierno, por el que pedía a la jueza "determinar los hechos concretos" para imputar a cada uno de los imputados. El órgano provincial avala así el auto de la instructora Beatriz Biedma por el que citaba a declarar a David Sánchez y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a otras siete personas.

En su recurso de apelación, el Ministerio Publico solicitaba una revocación del auto de la jueza por no haberse delimitado los hechos a los que hacía alusión, ni tampoco los concretos delitos imputados a los nueve investigados. Sobre este extremo, la audiencia provincial considera que este tipo de resoluciones no tienen por qué "precisar de manera detallada y ordenada todos los hechos punibles imputados a cada investigado".

La Audiencia de Badajoz va un paso más allá y sostiene que el cargo y actividad de los intervinientes, además de la intervención de los correos corporativos, "justifica su llamada al proceso como investigados, para otorgarles además todas las garantías de defensa". En este sentido, los magistrados defienden que en el auto impugnado se "explicita suficientemente la imputación de cada persona, cumpliendo el estándar de motivación exigible para el tipo de resolución cuestionada". En consecuencia, concluyen que los argumentos de la Fiscalía no justifican "en definitiva indefensión material alguna a ninguno de los investigados que han sido identificados".

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal defendía en su escrito que si no se detallaban los "comportamientos concretos con trascendencia penal" para cada uno de los investigados, no podría justificarse la citación en sede judicial. En este sentido, tanto la Fiscalía como las defensas entendían que en la resolución judicial recurrida no se exponían los "indicios existentes" contra cada una de las personas citadas.

"No hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, lo cual consideramos esencial para su defensa y es esa omisión la que, a nuestro juicio, debe ser resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones... La genérica referencia que se realiza a los 'delitos contra la Administración Pública investigados' no puede colmar satisfactoriamente el derecho de defensa", recogía el escrito de la fiscal.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz decidió citar al músico y a otras ocho personas más en calidad de investigados después de recibir el informe de la UCO relativo al análisis de los correos incautados en el registro de la Diputación de Badajoz. La juez apuntaba en su escrito a la existencia de "indicios racionales de delitos contra la Administración Pública" tras la remisión de dichos emails.

Entre los imputados, además del hermano de Sánchez y el presidente de la Diputación, se encuentran la exdirectora del área de cultura Elisa Moriano; la entonces diputada de Cultura de Badajoz, Cristina Núñez Fernández; la que fuera responsable del área de Recursos Humanos, Juana Cintas; el exjefe de Servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija; el entonces jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González, la exdirectora del Área de Cultura, Emilia Parejo y Francisco Martos, diputado delegado del área de Cultura y Deportes.

La comparecencia de los investigados se celebró antes de que la Audiencia de Badajoz se pronunciase sobre los recursos presentados contra el auto de citación. En su declaración ante la jueza, David Sánchez defendió que concursó a la plaza que ostenta en la actualidad en la Diputación de Badajoz como cualquier otro candidato, y que encontró la oferta en Internet.

Tras escuchar las declaraciones de varios de los investigados y testigos, la jueza ha pedido al órgano regional nueva información sobre la creación de la plaza del hermano del presidente del Gobierno y sobre la de algunos miembros de su equipo. En concreto, sobre Luis Carrero, extrabajador de Moncloa, que acabó trabajando como compañero de David Sánchez.