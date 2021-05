'Got talent' ha despedido a Paz Padilla y no va a contar con ella en su próxima temporada, la séptima edición, según adelantó la revista 'Lecturas'.

La humorista y presentadora de 'Sálvame' recibió la noticia como un jarro de agua fría ya que este espacio le había servido para desconectar del año horrible que ha vivido tras la muerte de su madre, de su marido Antonio Juan Vidal y de su suegra.

Como sustituta, se habló de Rocío Carrasco, personaje que ha adquirido una gran popularidad tras la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Sin embargo, después esto fue desmentido por la cadena Mediaset.

Lo que sí ha trascendido ahora han sido el verdadero motivo que habría llevado a 'Got talent' a no contar nuevamente con la gaditana y está relacionado con las sucesivas quejas que han recibido los responsables del programa por la actitud de la presentadora.

Los compañeros del programa no aguantan a Paz Padilla, aseguran que “es muy distinta tras las cámara que ante ellas” y que, “la cercanía y simpatía que derrocha cuando se enciende el piloto rojo nada tiene que ver con sus formas verdaderas cuando se apaga y tiene que tratar con sus compañeros entre bambalinas”, según publica 'El Econmista',

"Genera muy mal ambiente de trabajo y mucha tensión"

“Evita relacionarse con la gente del equipo, es superrecelosa de sus cosas, no se fía de nadie, se dirige a sus compañeros con distancia e incluso en ocasiones de forma un poco borde, lo que genera muy mal ambiente de trabajo y mucha tensión”, revela uno de sus compañeros de trabajo.

La misma fuente ha continuado explicando: “Ella es muy particular, ve la vida de una forma muy diferente a como la ve el resto de la gente y no entiende ni comparte que el resto de personas no la vean como ella. Y cuando alguien no le da la razón se cabrea y tiene alguna que otra salida de tono”, asegura este compañero.

Risto Mejide no quiere trabajar con ella

Además asegura que con quien más problemas ha tenido es con Risto Mejide, también miembro del jurado.

El publicista y marido de Laura Escanes no aguanta el comportamiento de Padilla detrás de las cámaras y le habría trasladado a sus jefes su deseo de no seguir trabajando con ella.

Paz Padilla ha hablado tras conocerse su despido

Por su parte, Paz Padilla se ha pronunciado tras conocerse su despido, ya que acudió a un acto este jueves, y le preguntaron por ello.

Yo valoro lo importante de la vida. Lo más importante para mí es ser feliz, rodearme de amor y nada me afecta. Da igual el trabajo, el dinero, la fama, el cuerpo. Lo demás me da igual. Soy tremendamente feliz y ese es el mensaje que doy", manifestó tirando balones fuera.

Sus compañeros de 'Sálvame' se han quejado también de Paz Padilla

Esta misma actitud es de la que se han quejado otros compañeros del programa 'Sálvame'. Paz Padilla también ha protagonizado algunos rifirrafes con varios de sus compañeros, como Kiko Hernández, Belén Esteban, Mila Ximénez o Kiko Matamoros, a pesar de que con este último se fundió en un abrazo tras decirle él 'te quiero' hace unos días.

Un compañero de 'Sálvame' ha dicho sobre ella: “Apenas tiene relación con los colaboradores. Nunca ha ido con ellos a tomar algo ni les ha invitado a sus fiestas. Ni siquiera les comentó lo que estaba viviendo con su marido. Ella tiene muy claro que va allí a trabajar y en cuanto termina el programa recoge sus cosas y se marcha rápidamente”.

"El problema de Paz es que, siendo presentadora de 'Sálvame', odia la prensa del corazón. Odia todo lo que tiene que ver con este mundo, incluido sus compañeros", ha señalado este trabajador.