Los espectadores siguen conmocionados tras ver uno de los capítulos más emotivos de la serie 'Cuéntame cómo pasó', de TVE. Este jueves el personaje que interpreta Imanol Arias, Antonio Alcántara Barbadillo, fallecía a los 95 años de edad en capítulo 'Dame Alas', el final de la temporada 21.

La muerte de Alcántara era uno de los secretos mejor guardados de la producción y ha dejado a muchos emocionados y con lágrimas en los ojos. Después de 20 años en pantalla era uno de los personajes más entrañables y mejor trabajados.

La escena de su muerte está siendo muy aplaudida por la brillante interpretación que ha hecho Imanol Arias y que le está llevando a ser muy elogiado.

Gran actor Imanol Arias.. Inconmensurable. No podría haber fallecido en un lugar mejor. En sus viñedos en su tierra. — Mar (@MarMar1492) May 21, 2021

Las redes elogian la interpretación de Imanol Arias con la muerte de Alcántara

En las redes hay muchos comentarios alabándole y saliendo en defensa de Imanol frente a los que han aprovechado que es Trending Topic para criticarle por sus problemas con Hacienda, en los que también está inmersa la actriz Ana Duato.

En Twitter se pueden leer comentarios como: "Si ayer en @cuentametve Imanol Arias se marcó una pedazo de escena, se dice y no pasa nada. El problema que tiene con Hacienda es muy gordo y podría costarle la cárcel, pero eso no es motivo para minusvalorar sus dotes interpretativas", "Muere el personaje de Imanol Arias en Cuéntame (Antonio Alcantara), desde Chanquete no he tenido conmoción igual", "Gran actor Imanol Arias.. Inconmensurable".

U otros como estos: "El final de Antonio Alcántara la actuación de Imanol Arias. De ponerse en pie, y aplaudir", "Me cabrea muchísimo que si Imanol Arias ayer se marcó una pedazo escena salgan los de siempre a recordar los problemas fiscales pero si Messi/Cristiano marcan goles todos felices y no importa si defraudan o no. La doble moral de los españoles cuando les interesa separar".

El final de Antonio Alcántara la actuación de Imanol Arias. De ponerse en pie, y aplaudir. pic.twitter.com/kI7QAglhrB — Francisco Fernandez (@Francis98204014) May 21, 2021

https://twitter.com/Santo_Venganza/status/1395648233242779650

La última escena de Antonio Alcántara en 'Cuéntame'

Antonio Alcántara muere a los 95 años en Sagrillas en el año 2021, sentado en una silla de ruedas en un viñedo y después de un día en familia. La escena se produce tras unas emotivas palabras que le dice a su hijo Carlos, interpretado por Carlos Hipólito.

"Le dices a tu madre que venga un ratín, que está el paraje está muy bonito. De paso dile que la quiero mucho", le dice a su hijo para despedirse mientras suena 'Canción de simples cosas' y Antonio se funde con las raíces de la tierra de la viña que tanto ama.

Antes de morir, Alcántara hace esta bonita reflexión, comparando las uvas con la familia: "¿Tú sabes por qué las uvas crecen en racimos? Porque son como una familia. Crecen juntas, se necesitan y se ayudan a madurar porque son como una familia. A veces una se pone pocha y no dejan que se caiga porque son una familia".

MAGIA. Una SECUENCIA INOLVIDABLE, de cine, con realismo mágico...directa al alma Antonio se va con todo dicho, (su legado, sus raices y su amor infinito, Milano, que le dice "No te vayas muy lejos". Estos 15 min son de ORO #CuentameParriba Bravo Imanol Arias y Ana Duato. GRACIAS pic.twitter.com/q5QXpvhIYU — MangarrianesyMilanos (@BlogCuentame) May 20, 2021

Seguirá narrando la vida de la familia Alcántara en la temporada 22

De este modo, la longeva serie, que terminará la próxima semana, ha dicho adiós a uno de los personajes televisivos más importantes de España, que se puede comparar a la muerte de Chanquete en 'Verano azul'.

Sin embargo, aunque muere en el año 2021 de la temporada 21, se trata de un salto temporal. El personaje de Antonio Alcántara "seguirá en la serie en la temporada 22 para seguir narrando la vida de los Alcántara en los 90".

El capítulo de la semana que viene supondrá el reencuentro de Carlos Alcántara y Karina.

La serie de 'Cuéntame' comenzó el 13 de septiembre de 2001 y ha emitido ya 400 capítulos. La ficción de TVE ha narrado durante dos décadas la historia de nuestro país a través de la familia Alcántara, en la que Ana Duato -que interpreta a Mercedes Fernández, mujer de Antonio Alcántara- ha sido otro de los personajes principales y también muy alabados.

Ana Duato, interpreta a Mercedes, en la serie Cuéntame cómo pasó RTVE

Millones de españoles se han visto reflejados en esta familia que ha narrado sus vivencias desde el franquismo hasta terminar en la actualidad.

El final de la temporada 21 ha tenido una cuota de pantalla de 9.5% y ha sido vista por 1.492.000 de espectadores. 'Cuéntame' puede seguir presumiendo de ser una de las ficciones nacionales más vistas 20 años después de su estreno.

Ha muerto Antonio Alcántara Barbadillo

1926 - 2021

y esta ha sido su vida...#CuéntameParriba pic.twitter.com/cdrrmEoVuu — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) May 20, 2021

Imanol Arias habla de la muerte de Antonio Alcántara

El actor, que ha dado vida al personaje más importante de su carrera, ha hablado así de su muerte en la ficción: "Se nos han muerto abuelitos y se nos muere Antonio Alcántara. Aunque no es exactamente por el bicho -el coronavirus-, coincide con ese momento en el que hay una especial atención a la muerte. La pretensión era esa; la capacidad de la serie para conectarse con la realidad, aunque se hable del pasado", ha explicado en una entrevista en RTVE Digital.

El actor, que ha encarnado a Alcántara durante cerca de 400 capítulos, señala: "No es una muerte dolorosa... A pesar de que muere solito, muere con todos".

Después, ha reflexionado: “Es difícil valorar hasta qué punto forma parte de mi vida e, incluso, explicarlo. Es evidente que el trabajo con Antonio Alcántara ya no se parece a lo que es el trabajo con otros personajes. Las referencias que se han ido acumulando, los giros, la propia trama de la historia, que se ha ido vinculando a determinadas circunstancias que podría reconocer en mi vida, han hecho que tenga una vinculación especial y personal".

Imanol habla de su personaje y de si le gusta su final

Imanol ha destacado de su personaje: "Tarda mucho tiempo en darse cuenta de que su dedicación a los hijos, que le produce tantos malestares, es la única forma que tiene de ser feliz. Es mandón, patriarca, obcecado, mentirosón, exagerado, insufrible, pero es un amor de padre".

"Es como un grano, pero pienso en alguien que no ha sentido nunca el grano de su padre y Antonio Alcántara tiene que parecerle un ser maravilloso", señala.

Para él, "la muerte -de Alcántara- tiene una poética y un sentido". A la pregunta, ¿le hubieras dado otro final? El actor ha sido contundente: "No, es el que tenía que ser". Aunque se imagina que, "después de esa última imagen, la siguiente sea, Antonio Alcántara con 19 años pensando que tiene que irse a Madrid", ha concluido.