Isabel Pantoja se defiende de los sucios ataques de su hijo, Kiko Rivera

Isabel Pantoja no levanta cabeza con sus hijos. Cuando no es uno, es la otra. Ahora el que le ha dado quebraderos de cabeza ha sido su retoño, Kiko Rivera, quien confesó este sábado en el Deluxe que padece depresión, entre otras cosas.

Tras contarlo, Kiko Rivera publicó un post en Instagram asegurando que su madre no le había llamado. "Las palabras se las lleva el viento… 3 días y aún sigo esperando que vengas a darme un beso. Por cierto, ¡buenos días a todos familia! Os requetequiero. ¡Y hoy comienza un nuevo día! ¡Nada ni nadie podrá conmigo podéis estar seguro!", escribía junto a esta foto de él en plan triste e intenso:

Isabel Pantoja se defiende de los ataques de su hijo, Kiko Rivera

Pues bien, la madre, obviamente, está enfadada porque dice que su hijo no debería haber contado eso en televisión sin habérselo dicho antes a ella y a la familia.

Todo esto ha podido con Pantoja, quien no ha dudado en entrar en directo este martes en El programa de Ana Rosa.

"Estoy cansada de escuchar tantas mentiras, estoy muy nerviosa. Me enteré de lo de mi hijo por la televisión. Pero sí voy a contar que el día anterior, el viernes, venía a casa a comer con las hijas y quedarse hasta el domingo. No digo que mi hijo tenga o no tenga una depresión. Nadie quiere más a mi hijo, nadie", ha dicho vía telefónica.

"Si mi hijo tiene una depresión… quise dar a entender que era posible una curación. ¿No tengo contacto con mi hijo? Es mentira, hablo todos los días. Al igual que llamo a mi hija, que hay veces que tiene más tiempo de hablar. También hablo con mi nuera. A mí me achaquéis porque sea egoísta con mi hijo. Quise darle a entender que por lo que estamos pasando… hay miles de personas con depresión. Amo a mis hijos y mato por ellos no, lo siguiente. Estaba feliz porque iba a venir Kiko con mis nietas. Me llamó para decirme que iba al Deluxe, que no iba a venir. No es cierto que llevo tres semanas sin saber de ellos".

Además, deja a su hijo como mentiroso: "Llamé a mi hijo al día siguiente (del 'Deluxe'), quiero lo mejor para mis hijos".

Pues, en fin, lector, esto parece otra estratagema de Kiko Rivera para dar de qué hablar y hacer un poco de caja.