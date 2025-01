Momentazo de Esperanza Aguirre en 'Caiga quien caiga'

Vuelve Caiga Quien Caiga -CQC-, el programa televisivo que hace años arrasaba en pantalla y sacaba sonrisas y carcajadas a todos sus seguidores día a día. Política, humor y actualidad se mezclan en el formato en que varios reporteros salen a las calles a preguntar a los políticos cuestiones de lo más incómodas, algo que ya volvía a ocurrir ayer, con el estreno de su nueva temporada. Así, Esperanza Aguirre se convertía en una de las protagonistas tras ser entrevistada por una de las reporteras del programa, Violeta Muñoz.

El momentazo de Esperanza Aguirre

Es habitual que muchos políticos y figuras reconocidas huyan de los micrófonos del formato, porque saben lo que puede ocurrir: encontrarse ante preguntas incómodas a las que no tienen respuesta. Pero la reacción de Esperanza Aguirre fue todo lo contrario. Tras ver a la periodista y reconocer el micro que lleva en sus manos, la expresidenta no tarda en mostrar su alegría y emoción.

Esperanza Aguirre se ha puesto unas gafas que fácil podrían hacerla pasar por reportera de #CQC https://t.co/ERNdRpNz5i — Caiga Quien Caiga (@CaigaQCaigaEsp) January 19, 2025

"¡No te creo! Si son los que me han hecho famosa en el mundo entero... creyendo que me iban a hundir...", exclamaba Aguirre. Tras estas divertidas declaraciones, no dudaba en ponerse sus propias gafas de sol, de lo más parecidas a las utilizadas en el formato televisivo, toda una seña de identidad del programa. Y este no ha sido el único momentazo del día: el portavoz del PP Borja Sémper también hablaba ante las cámaras, y queda claro que esto tan solo es el inicio de la vuelta del formato, un icono entre las preguntas indiscretas y la actualidad contada de la forma más directa.