Carmen Borrego reacciona al beso de su hijo en GH Dúo: "Me meto debajo de una mesa"

Aunque en un inicio José María Almoguera no quería formar parte del mundo televisivo, hace unas semanas su vida daba un giro de 180 grados tras tomar la decisión de unirse a Gran Hermano Dúo. En un inicio algo tímido y siempre correcto, el hijo de Carmen Borrego ha ido perdiendo la timidez y cada vez es muestra más sincero y transparente en el programa televisivo, tanto es así que ha sorprendido a los telespectadores con un beso que poca gente esperaba.

Colaboradores y exconcursantes como Aura y Vanessa afirman que en ningún momento se esperaron la aparición de este nuevo amor en la casa. Hace tan solo unos días, el hijo de la colaboradora y directora de televisión se basaba con María 'La Jerezana' tras dormir juntos, y aunque en un inicio trataban de ocultárselo al resto de concursantes, finalmente ella se lo confesaba a su amigo Dani Santos, al que ya conoció en GH 12+1.

La reacción de Carmen Borrego

Durante el programa de Deviernes, Carmen Borrego veía las imágenes de su hijo junto a 'La Jerezana' y se pronunciaba al respecto. Tras decir que no quería verlo, la hermana de Terelu Campos se explicaba: “es mi hijo y me da pudor verlo en esta situación”. Aún así, Carmen Borrego aclaraba no tener ningún problema con la situación y estar feliz por su hijo. “No veo nada malo en esto, al contrario. María me parece una tía estupenda, así que no tengo ningún problema”.

Finalmente, ante la posibilidad de que la relación entre José María Almoguera y María 'La Jerezana' fuera un paso más allá, la colaboradora no tuvo reparo en mostrar su incomodidad. “Si hacen un endredoning me meto debajo de una mesa”, bromeaba en el programa. Ante esta situación, la casa se muestra expectante ante el avance de este amor que sorprende a telespectadores y concursantes del formato.