La segunda edición de 'Mask Singer' vuelve a tener a sus espectadores en vilo para tratar de adivinar qué rostro famoso se esconde debajo de las máscaras.

Por el momento, ya se han conocido las identidades que se ocultaban debajo de Menina, que era la Toya Jackson, de Gatita, que era Isabel Preysler y de Mariposa, que era Esperanza Aguirre.

Las tres primeras galas han sido toda una sorpresa ya que se tratan de personajes famosos bastante potentes. Además de la hermana de Michael Jackson, todo parece indicar a que debajo de Medusa, también se encuentra otra famosa cantante internacional. Por el momento las apuestas son Mel B o Geri Halliwell, que formaban el grupo de las 'Spice Girls'.

Sin embargo, después de que Los Javis -Javier Calvo y Javier Ambrossi- desvelaran en 'El hormiguero' que son amigos de Madonna, que tienen un chat de Whatsapp con ella y que la cantante les invitó a su casa de Londres para conocerles en persona, se incrementaron los rumores de que la intérprete de 'La isla bonita' podría estar detrás de la identidad de Medusa.

Todavía faltan 12 máscaras por descubrir y ya hay muchas apuestas de los posibles nombres que se esconden tras ellas. Sin embargo, este miércoles, el nombre del famoso que está debajo de Plátano podría haber sido desvelado sin querer.

Es Juan Ibáñez (Barrancas) quién está debajo de Plátano en Mask Singer Youtube

Damián Mollá (Barrancas): "Juanito Banana, que es Plátano de 'Mask Singer'"

En uno de los momentos del programa 'Vodafone yu', presentado por Ana Morgade, esta se encontraba hablando con sus colaboradores Jorge Marrón Martín -conocido como Marron- y los encargados de poner las voces de las hormigas de 'El hormiguero', Juan Ibáñez -que hace de Trancas- y Damián Mollá -que hace de Barrancas-.

Todos ellos estaban comentando cómo les llamaban de pequeños. Sin embargo, cuando Morgade da paso a la publicidad y se escuchan los aplausos, Mollá soltó de repente: "Juanito Banana, que es Plátano de 'Mask Singer'". Unas palabras que se pueden escuchar en el minuto 9:46 de este vídeo y que pueden interpretarse como un desliz o descuido de Barrancas creyendo que ya están en la publi.

En las redes hay apuestas de que quién se esconde tras la máscara de Plátano es Juan Ibáñez, Trancas

¿Se trata de una metedura de pata o simplemente de una broma? Lo curioso es que tras desvelar la posible identidad de Plátano, si se busca en las redes sociales, el nombre de Juan Ibáñez o de la hormiga Trancas suena como una de las grandes apuestas de muchos espectadores del programa 'Mask Singer: adivina quién canta'.

También podría ser que los propios compañeros y amigos de Trancas crean que Juan es quien se esconde tras la máscara de Plátano. No hay que olvidar que la identidad es totalmente desconocida y a los famosos que participan en el programa de Antena 3 no se les permite contar a nadie que son concursantes y se toman todo tipo de medidas para que no se les reconozca.

Incluso, según desvelaron Los Javis, en el momento en el que el personaje se va a quitar el disfraz, "echan a todo el público del plató y a todo el equipo para que no se filtre. Solo se queda el cámara, nosotros (Ambrossi, Vega, Mota y él), el personaje de la máscara, Arturo Valls y el regidor".

Lo cierto es que si se le escucha cantar, su voz es bastante parecida y no sería descabellado que fuera él ya que es uno de los rostros conocidos de la cadena y el programa suele contar de ellos como pasó en 'Mask Singer 1', con Cristina Pedroche o Mónica Carrillo.

Habrá que esperar a que den más pistas y se pueda adivinar su identidad. Entonces podremos comprobar si Mollá metió la pata o era una broma. O quizás era su apuesta personal también.