Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, estuvieron este miércoles en 'El hormiguero' y contaron anécdotas de lo más variopintas y curiosas: desde su amistad con la cantante Madonna a los secretos mejor guardados de 'Mask Singer'.

Pablo Motos comenzó preguntándoles a los directores y guionistas de la serie 'Veneno', que "lo habían petado internacionalmente" y hasta "quiso conoceros Madonna". "Guau, vas fuerte", comenzaron diciendo al escuchar la primera pregunta.

"Es la es la anécdota de las anécdotas. Tenemos un grupo de Whatsapp con Madonna. Le mando notas, manda fotos con filtros...", señaló Ambrossi.

Calvo comenzó advirtiendo que iban a contar "hasta donde podamos contar" y después comenzó con la anécdota. "A las tres de la madrugada, de repente nos llega un mensaje: 'Madonna os quiere conocer en cinco minutos'. Allí es otro horario. Entonces despierto a Javi, le digo estoy nervioso, tengo este mensaje de que Madonna nos quiere conocer y él me decía: 'estoy dormido, qué me estás contando' y le dije: 'ahora mismo te vas a despertar, te vas a afeitar y vamos a bajar en cinco minuto. A las tres y diez de la mañana bajamos".

Javier Calvo: "Madonna es maravillosa, encantadora. Es mágica"

De repente nos dicen que se retrasa media hora. "Nosotros durmiéndonos, con el móvil puesto, 80 lámparas, un set improvisado... Nos hacemos un café y allí esperando... De repente, por fin aparece. Nos dice que le había gustado muchísimo 'Veneno', que le había gustado muchísimo, que le había emocionado y encantado. Ella es maravillosa, es encantadora. De verdad, es mágica", contó Calvo.

"Nos entendimos muy muy bien. Estuvimos comentando la serie, entonces nos dijo: 'os quiero conocer, venid a conocerme'. Quedamos en su casa de Londres", indicó Ambrossi, para después contar cómo fue cuando llegaron al domicilio de Madonna. "Es muy divertido. Llego a una calle y digo este. Llamo al timbre y dicen: '¿Yes?'".

Entonces ellos le dijeron a la persona, en inglés, 'Queríamos ver a Madonna'. "Pasa alguien con el perro por detrás como diciendo: 'estos dos fans...', y de repente dijimos: 'we are Los Javis' y se abre la puerta. Y ya lo que pasó pertenece a la intimidad".

Los Javis revelan un secreto de Mask Singer Atresmedia

El nombre de Madonna suena con fuerza como posible identidad de Medusa

Calvo solo tuvo buenas palabras para Madonna: "Es una persona maravillosa, mágica. Tú te das cuenta cuando estás con este tipo de personas, que han hecho tanto, y que han sido testigos de tanto y han cambiado el mundo y te das cuenta de por qué... Hay algo eléctrico, hay algo mágico, hay algo que dices: 'Coño, claro, es que eres Madonna, no lo vas a ser. Claro que lo eres".

Su estrecha amistad con Madonna ha incrementado los rumores de que la cantante pueda esconderse debajo de la máscara de Medusa en 'Mask Singer', aunque otros nombres que suenan son Geri Halliwell o Mel B de las 'Spice Girls' ya que es otro de los rostros internacionales junto a La Toya Jackson.

Medusa fue la primera en ingresar al plató de Mask Singer 2 y en su nueva pista confesó ser "muy cabezota y algo maniática" ya que "todas las prendas de su closet deben estar colgadas en su respectiva percha". pic.twitter.com/VFzUT2aG9S — Iberoshow (@iberoshow) May 31, 2021

Uno de los secretos de 'Mask Singer'

Los Javis también revelaron uno de los secretos de 'Mask Singer' para que no se filtre la identidad del personaje famoso que está bajo la máscara. Por cierto, que en la tercera gala nos han sorprendido con Esperanza Aguirre bajo la máscara de Mariposa.

Calvo relató: "No sé si la gente sabe, aunque no sé si se puede contar... la máscara se revela en absoluto secretismo, no hay nadie. Echan a todo el público del plató y a todo el equipo para que no se filtre. Solo se queda el cámara, nosotros (Ambrossi, Vega, Mota y él), el personaje de la máscara, Arturo Valls y el regidor".

Su compañero explicó: "Grabamos con el público hasta que está a punto de quitarse la máscara, echan a todo el mundo, y continuamos".

Calvo añadió: "Salimos del plató y todo el mundo nos mira para que les digamos quién es, ¿era o no era?". El público intenta leerles los gestos faciales para averiguar si estaban en lo cierto en sus investigaciones. "Alguna vez ha habido alguna cagada saliendo...", confesó.

🦋 ¡Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) se escondía bajo la mascara Mariposa! 😱 ¿La habías descubierto? 🔍 En esta edición de #MaskSinger puede pasar CUALQUIER COSA 💥🤐



Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger3 pic.twitter.com/FJG9ReE9Hc — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 9, 2021

Los Javis se saltan el protocolo con los Reyes

El hermano de la actriz Macarena Gómez explicó: "Hemos coincidido con Letizia y Felipe y una maravilla. Hemos estado hablando de cine y muy bien, la verdad".

Calvo explicó después: "Yo sabía que venían. Pregunté pues lo típico, qué tengo que hacer, cómo saludo, me dijeron: 'pues normalmente das la mano y es la reverencia pero ahora no se puede [por el coronavirus], hay que hacer así. Nunca se trata de tú, siempre de Majestad y usted' y cuando han llegado he dicho: 'hola, ¿qué tal, cómo estás?", contó entre risas. "Y no he sido capaz de hacer nada de lo que tenía que hacer pero muy natural, muy bien".

Ambrossi apostilló: "Hemos hablado de Berlanga, de Miyazaki, de Almodóvar...".

Calvo prosiguió diciendo: "Ha sido más natural de lo que yo me esperaba. Siempre que veía las imágenes en la televisión decía: 'de qué hablarán'. Bueno pues de la exposición de cine, muy natural. Una experiencia más".

En otro de los momentos de la entrevista, Motos les preguntó cómo había sido su encuentro con los Reyes Felipe y Letizia en la inauguración de la exposición de Berlanga,‘Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)’, organizada por la Academia de Cine en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Fin de la inauguración por parte de los Reyes Recorrido de la muestra “Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)”, @Academiadecine https://t.co/8x80gucOTe pic.twitter.com/gewZVxv2vF — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 9, 2021

El motivo por el que Javier Calvo casi no hace 'Drag Race'

Calvo confesó después uno de sus mayores miedos: "Yo he sido muy adicto a ver lo que pensaban de mí y yo estaba muy cagado porque ahora iba a hacer dos programas", señaló refiriéndose a 'Mask Singer' y 'Drag Race'.

"Es mi ilusión hacer 'Drag race' y a pesar de que soy fan de siempre casi no lo hago porque me da miedo que me vaya a afectar, que me critiquen o lo que puedan decir de mí y de repente, mágicamente, cuando se iba a estrenar el programa, Twitter me dice que me han deshabilitado la cuenta porque ha habido una actividad inusual y tenía que cambiar la contraseña y no pude entrar en Twitter y te lo juro, soy feliz", explicó.

Javi explicó cómo le afectaban las críticas: "Estoy intentando arreglarlo pero por otro lado digo: 'si no se arregla no pasa nada, veo el programa y veo si me gusta a mí lo que estoy haciendo, pienso si estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, si lo están mi familia y amigos y me he dado cuenta de que me condiciona mucho lo que pensaban los demás. Luego pensaba yo: "Tiene razón, soy imbécil; tiene razón, soy inútil, lo he hecho mal, soy feo... Tienen razón porque lo leía. El no leerlo me ha hecho ver: 'oye, pues no estoy tan mal, qué bonito, qué guay'".

Ambrossi le dedicó entonces estas bonitas palabas de amor y admiración a su pareja: "Cómo a estar persona le va a decir nadie nada malo, si es la persona más increíble que te puedas encontrar en tu vida". Después se acercó para darle un beso en la boca.