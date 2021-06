La segunda edición de 'Mask Singer' volvió a sorprendernos una semana más. Después de que se desvelara la identidad de La Toya Jackson, que era Menina, y de Isabel Preysler, que era Gatita, la tercera gala nos ha vuelto a dejar con la boca abierta al descubrir a Esperanza Aguirre bajo la máscara de Mariposa.

La expolítica del Partido Popular (PP) que fue presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, ministra de Educación y Cultura entre 1996 y 1999, presidenta del Senado entre 1999 y 2002, se atrevió a disfrazarse y cantar públicamente sin ningún tipo de vergüenza.

Los miembros del jurado -Los Javis, José Mota y Paz Vega- así como el presentador Arturo Valls, no podían creerse que Esperanza se hubiera atrevido a concursar en el programa, aunque en la primera edición también pudimos ver al político y actor Toni Cantó, bajo la máscara de Camaleón y al exministro de Cultura y Deporte y presentador, Màxim Huerta, oculto bajo el disfraz de Gamba.

🦋 Mariposa llega al escenario de #MaskSinger para ponernos a bailar con «Ella elle l'a» de Kate Ryan (@realkateryan) 💥 ¿Has descubierto su identidad, investigador? 🔍



Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger3 pic.twitter.com/I86iv41RQF — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 9, 2021

Esperanza Aguirre: "Acepté hacerlo porque me encanta cantar"

Una vez descubierta quién estaba bajo la máscara de Mariposa, Esperanza explicó qué le había motivado a participar en este reto: "Acepté hacerlo porque me encanta cantar".

De hecho, se atrevió a cantar en francés la canción 'Ella Elle L'a' de Kate Ryan y en inglés, idiomas que domina a la perfección. Después le explicó a Arturo que decidió hacerlo en francés para que así fuera más difícil identificarla.

Otra de las canciones que interpretó a lo largo de la noche fue 'These boots are made for walking' de Nancy Sinatra.

Una de las pistas era que hacía un deporte. Cuando le preguntaron los miembros del jurado qué cual era, dijo que "el golf".

Las apuestas del jurado fueron María Teresa Campos, Mayra Gómez Kemp, Ana Torroja y Carmen Lomana. Ninguno de ellos acertó esta vez.

🦋 ¡Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) se escondía bajo la mascara Mariposa! 😱 ¿La habías descubierto? 🔍 En esta edición de #MaskSinger puede pasar CUALQUIER COSA 💥🤐



Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger3 pic.twitter.com/FJG9ReE9Hc — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 9, 2021

La expolítica del PP, Esperanza Aguirre, participó en 'Mask Singer 2' Atresmedia

Las otras máscaras de la noche que cantaron junto a Esperanza Aguirre

En la noche de este miércoles también cantaron junto a Mariposa, Flamenco, Perro, Monstruita y Plátano, que ya participaron en la primera gala de la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta'.

Flamenco fue la primera máscara en dar pistas sobre su identidad y después interpretó 'Dramas y comedias' de Fangoria. Javier Calvo señaló que su apuesta era que bajo la máscara está Blanca Suárez, Javier Ambrossi señaló que Carmen Lomana, Paz Vega dijo el nombre de Nieves Álvarez y José Mota indicó que Ana Obregón.

El siguiente turno le tocó a Perro, que interpretó 'Happy' de Pharrel Williams. Javier Calvo y José Mota dijeron que bajo su máscara está Roberto Álamo, mientras que Javier Ambrossi y Paz Vega apostaron por Carlos Bardem.

¡Perro llega muy «Happy» al ritmo de @Pharrell Williams! 🐶 ¿Eres capaz de reconocer su voz? 🧐 ¡Vaya movimientos más curiosos!



Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger3 pic.twitter.com/oKtva6GwGm — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 9, 2021

Monstruita, Mariposa, Flamenco, Perro y Plátano también cantaron

En el programa de anoche de Antena 3, también se pudo ver a Monstruita cantando 'Material Girl' de Madonna. Javier Calvo y José Mota apostaron porque debajo de la máscara está Malú, Javier Ambrossi señaló que es Macarena Gómez y Paz Vega apostó por Elsa Pataky.

Plátano cantó 'Vida de rico' de Camilo. Javier Calvo nombró a Miguel Bosé como famoso que podía estar bajo la máscara. Javier Ambrossi apostó por Nacho Cano, Paz Vega dijo que es Maluma y José Mota dijo que Carlos Baute.

Después Plátano interpretó 'Yo x ti, tú x mí' de Rosalía mientras que Mariposa ha interpretado 'These boots are made for walking' de Nancy Sinatra. A pesar de que estuvo muy reñido, Plátano se salvó de desvelar su identidad, mientras que Mariposa tuvo que despojarse de su disfraz y desvelar quién era.

🍌 Plátano nos sorprende cantando «Vida de rico» de Camilo (@CamiloMusica) 🧐 ¿Quién se esconde tras esa peculiar voz y esos movimientos? ¡Cuéntanos tus teorías! 🔍



Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger3 pic.twitter.com/kN8ScmGQ9K — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 9, 2021

¡Vaya ritmo nos trae Monstruita en su primera actuación! 👁 Ha elegido, nada más y nada menos, que «Material Girl» de @Madonna 🎤 ¿Has sido capaz de reconocer su voz?



Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger3 pic.twitter.com/gUQpFXxEN8 — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 9, 2021