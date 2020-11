'La casa fuerte': el pelo azul de Jorge Javier Vázquez y el ataque de ansiedad de Isa Pantoja, lo más fuerte del estreno

Isa Pantoja, Asraf Beno, Mari Cielo Pajares, Antonio Pavón, Rebeca, Sonia Monroy y su pareja, Mahi Masegosa y su novio, Albert Álvarez, Sandra Pica y Tom Brusse, Samira Jalil y Cristini Couto son los famosos participantes de la segunda edición de 'La casa fuerte'.

El reality que ganó Leticia Sabater y Yola Berrocal en su primera temporada vuelve a Telecinco con algunos cambios. Presentado por Jorge Javier Vázquez (antes lo hizo Sonsoles Ónega y Nuria Marín), Sandra Barneda y Lara Álvarez se unen para copresentar desde la casa y en los debates.

Jorge Javier Vázquez cambia de 'look'

El presentador ha sorprendido a todos con un cambio de imagen en el estreno de la segunda temporada de 'La casa fuerte'. El catalán, que normalmente ha llevado el pelo platino, se ha teñido de color verde azulado, un tono muy moderno que, desde luego, no ha dejado a nadie indiferente.

Si hay algo que ha llamado la atención nada más empezar, es el gran cambio que la producción del programa ha hecho con el plató. Y es que la primera entrega fue demasiado cutre. Lo cierto es que parece, no sabemos por qué, que Mediaset ha decidido invertir un poco más tras haber recortado los capítulos de 'La isla de la tentaciones'.

Isa Pantoja ha roto a llorar al enterarse de la entrevista que ha dado su hermano. La concursante ha escuchado en directoalguno de los titulares de Kiko Rivera sobre su madre y ha tenido un pequeño ataque de ansiedad porque a Jorge Javier Vázquez le parecía buena idea decírselo. "Prefiero no enterarme de nada", ha dicho ella entre lágrimas, aunque el presentador ha hecho caso omiso.

Los participantes sueltos han tenido que buscar en una piscina unos lingotes de oro para emparejarse (los retos continúan siendo del mismo nivel cutre que en la edición anterior). Finalmente, Cristini concursará Rebeca, Mari Cielo con Albert y Samira con Pavón.

Además, Mahi Masegosa y su novio, a través de la web de Telecinco, se han convertido en la pareja residente VIP que podrá disfrutar de las mejores condiciones mientras sus compañeros tienen que convivir duchándose con agua fría o durmiendo casi a la intemperie.

Tras una prueba en un laberinto hecho de paja, finalmente quienes deben acampar la primera semana son: Sonia Monroy y su novio, Cristini y Rebeca y Mari cielo y Albert mientras que el resto serán residentes de la casa normal.

Sandra Pica Vs. Samira

Samira, que había dicho anteriormente que solo era amiga de Tom y que no había tenido nada con él, finalmente ha reconocido que sí se liaron. "Reconozco que me llevaste a casa", ha dicho el empresario. "Nos besamos y me invitaste a subir", ha contestado ella, a lo que el marroquí ha respondido: "Sí, pero a enseñarte el piso". ¿Alguien cree a este señor?

El conflicto entre este trío amoroso ha sido de lo más interesante de la noche. De hecho, ya en la preconvivencia, Sandra ha confesado a Tom que las a penas diez horas de programa que llevaban estaban "siendo un completo infierno". "No lo va a reconocer porque ya estaba con ella y esas son sus cartas a jugar", ha dicho la extronista. "Me he agobiado mucho", ha reconocido la participante de 'La isla de las tentaciones'.