Rocío Carrasco relató en el capítulo 11 del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el penúltimo episodio titulado 'Dejándonos la piel', los diversos problemas legales que ha tenido y tiene con Antonio David Flores, las cantidades ingentes de dinero que ha recibido su exmarido hablando de ella y también desveló de si tiene o no problemas económicos.

De estos último se llevaba hablando muchos años, de si Rociito tenía muchas deudas con Hacienda y de si estaba en la ruina a pesar de que fue la heredera universal tras la muerte de Rocío Jurado en 2006. De hecho, muchos achacaron que cediera a grabar la docuserie, tras estar 25 años callada, porque podría necesitar dinero.

Carrasco negó tener problemas económicos pero sí admitió que tiene que afrontar una importante cuantía a razón del impuesto de sucesiones y tiene una propiedad como garantía si el recurso que ha abierto no se resuelve a su favor.

"Es vox pópuli que tengo una cuestión del impuesto de sucesiones que tengo que pagar. Se puso un bien para hacer frente como aval y es una cuestión que va con su tramitación y se está solucionando", señaló.

Rocío Carrasco: "Yo tengo que trabajar, no tengo árboles que tengan dinero"

Rocío confesó entonces que necesita ingresar dinero y tiene que estar en activo en el terreno laboral: "Yo tengo que trabajar y tengo que hacer cosas para vivir, no tengo árboles que tengan dinero".

Respecto a dónde está y qué ha pasado con el dinero y propiedades de las herencias que le dejaron su madre Rocío Jurado y su padre Pedro Carrasco, no quiso pronunciase por el momento. Indicó que es algo que explicará más adelante. "Llegará el momento de explicar cómo ha sido realmente, pero no voy a tardar 20 años", señaló aludiendo a los años que han pasado hasta que ha hablado por primera vez.

-Rocío Carrasco: “AD me debe mucho más dinero del que puedo reclamarle judicialmente” #RocioVerdad11 pic.twitter.com/YXBeTpzt12 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 19, 2021

Su hija Rocío Flores fue desheredada tras la paliza

También desveló que su hija Rocío Flores "no tiene derecho a pensión por tener causas de desheredación por lo que ocurrió", haciendo referencia a la supuesta paliza que esta le propinó cuando tenía 15 años y que supuso el fin de su relación.

La herencia de mi madre no está a nombre de Fidel Albiac

Después desmintió otro de los rumores que habían sonado alguna vez, que su patrimonio está a nombre de su marido, Fidel Albiac. "Lo de que la herencia de mi madres está a nombre de Fidel no es verdad. Fidel tiene sus cosas que han sido adquiridas mucho antes de que mi madre falleciese y lo que me ha dejado a mí mi madre es mío. No puede estar a nombre de otra persona que no sea el mío, claro está", explicó.

Por último también habló del dinero que ha ganado Antonio David Flores hablando de ella. "Ha vivido 20 años a costa de mi vida, de cargarse mi vida", señaló.

Antonio David ha ganado más de cinco millones a costa de Rociito

Después aportó pruebas y la documentación que reflejaban las cantidades que se ha llevado el padre de sus dos hijos, Rocío y David.

El exguardia civil habría ganado más de cinco millones de euros con las intervenciones que ha hecho en televisión en diferentes programas en los últimos 20 años.

Por sus intervenciones en el desaparecido programa ‘¿Dónde estás corazón?’, de Antena 3, recibió cantidades tales como 28.800 euros o 42.000 euros.

La hija de Jurado denunció que Antonio David Flores se declaró insolvente para no pagarle a ella los gastos que le reclamaba, a pesar de que él no pagaba la pensión de sus hijos desde el 2004.

Resumen de los movimientos judiciales de AD contra Rocío Carrasco #RocioVerdad11 pic.twitter.com/3LVLC9Qx0v — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 19, 2021

Su hijo David Flores declara contra su madre Rocío Carrasco esta semana

Rocío también habló del asunto por el que están enfrentados en los tribunales relacionado con el impago de la pensión de manutención de su hijo David, de 22 años, que tiene necesidades especiales y depende económicamente de sus padres.

El joven está citado a declarar dentro de dos días contra su madre por este tema en los juzgados.

Rocío Carrasco: "No pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano y de que todo esto termine"💜 | #RocíoVerdad11 pic.twitter.com/QMhHozaURH — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) May 19, 2021

Querella a su exmarido por insolvencia punible y alzamiento de bienes

El no pagar, dio origen a un procedimiento de alzamiento de bienes: “Nos damos cuenta de que la mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraran sociedades a las que él ni pertenecía. Y al mismo tiempo en ese procedimiento se había declarado insolvente y pide justicia gratuita porque carece de dinero. Una justicia que el juzgado le deniega".

Continuó explicando: "¿Qué ocurre? Te encuentras con que no puedes trabar embargos porque las sociedades la mayoría que cobra no son de él. Por eso decidimos ponerle esa querella", que se pone por insolvencia punible y alzamiento de bienes.

Por su parte, el exmarido de Rociito ha demandado a la productora del documental, y no a ella a pesar de los testimonio de supuestos malos tratos que ha contado, y pide que se le deje ver el contrato que firmó su exmujer y las cláusulas para saber si ella exigió su despido.