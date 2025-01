Una heredera por sorpresa de Riverita

José Rivera, más conocido como 'Riverita', fellecía a los 73 años el pasado año 2021. El torero español forma parte de una de las familias más conocidas, tanto en el mundo del toreo como en el plano del corazón y la prensa rosa. Hermano del torero Francisco Rivera -apodado 'Paquirri' y tío del polémico Kiko Rivera, ahora los focos se dirigen hasta una joven desconocida y, hasta el momento, anónima. La sevillana de 37 años asegura ser hija de 'Riverita', y el programa televisivo TardeAR ya ha desvelado las primeras reacciones de sus supuestos familiares, como el otro hermano del matador de toros, Antonio Rivera.

"A mí cuando me diga el juez que vamos para adelante, iremos para adelante", ha compartido Rivera. Así, ha afirmado al formato de Telecinco no tener ningun problema en someterse a cualquier prueba de ADN si esto fuera necesario. "Si hay una hija que es verdaderamente de él lo sabremos cuando se hagan las pruebas", dice. El proceso debe continuar los cauces estipulados, pero en caso de ser cierto, la herencia del torero ya no tendría que dividirse en dos, sino en tres partes.

La herencia de Riverita

Antonio Rivera también ha opinado acerca de la que cree será la postura de su hermano, José Antonio Canales de Rivera, en el caso de tener que dividir la herencia de su padre en tres partes. Esto es así ya que al poco tiempo, Jacobo Moreno también demostraba ser hijo del hermano de Paquirri. "Yo creo que lo aceptará cuando se hagan las pruebas y el juez diga las personas que se tienen que hacer las pruebas. Lógicamente tiene que aceptarlo", dice sobre Canales Rivera para TardeAR.