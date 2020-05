La patronal de las residencias denuncia la falta de test en sus centros y acusa al Gobierno de "abandonar a su suerte" a miles de mayores

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la patronal empresarial que une a los propietarios de residencias de mayores en España, ha acusado este martes al Gobierno y al sistema público de salud de "abandonar a su suerte" a miles de mayores ingresados en estos centros durante la pandemia de coronavirus.

Por otro lado, desde la FED han vuelto a reclamar a las autoridades que lleven a cabo test masivos a todos los residentes y trabajadores de las residencias, para poder reducir el número de contagios en estos centros, que se han convertido en el principal foco de fallecimientos no sólo en España, si no en numerosos países de Europa.

El presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, ha respondido así a las críticas que ha recibido durante las últimas semanas la gestión privada de estos centros. "No es justo que se esté poniendo en entredicho nuestro modelo, cuando las autoridades ni siquiera han atendido a nuestras peticiones para dar solución a esta crisis", ha aseverado. "Desde el sector, consideramos que ha fallado el sistema público de salud abandonando a su suerte a miles de personas mayores ingresadas en Residencias geriátricas y, sin embargo, se cuestiona el modelo de residencias actual", ha añadido.

Fernández-Cid considera que el Gobierno "se ha demorado en las medidas de aislamiento" una decisión, que sumada a la falta de suministro de test de diagnóstico en las residencias "está agravando el problema con nuestros mayores", ha aseverado.

El presidente de la FED también ha criticado los "impedimentos" que ha encontrado entre las autoridades sanitarias para trasladar a los enfermos de covid-19 a los hospitales en el punto álgido de la pandemia. "No olvidemos que una residencia no es un hospital, es la prolongación del domicilio de los mayores y nosotros les cuidamos. No tenemos, y nunca hemos tenido, la capacidad para curarles, eso se debe hacer en los centros hospitalarios", ha señalado.

Residencias medicalizadas especializadas en covid-19

Desde la organización han propuesto la creación de centros de mayores medicalizados: es decir, residencias especializadas en covid-19 que cuenten con todos los recursos necesarios y puedan atender a nuevos casos del virus. Según consideran, el protocolo del Gobierno para utilizar test rápidos como método de diagnóstico de sus trabajadores y residentes "ha mostrado ser insuficiente" ya que sólo se puede aplicar para aquellas personas que muestren síntomas. "Es importante que las autoridades cuenten con nosotros, ya que somos los que reamente conocemos de primera mano la situación y nuestras necesidades", ha apuntado Fernández-Cid.

Durante toda la pandemia, las residencias de mayores se han convertido en un agujero negro. Los mayores son los más vulnerables ante la covid-19, cuya letalidad es especialmente elevada entre los más ancianos. A día de hoy todavía se desconoce el número total de muertes por covid-19, pero de acuerdo con uno de los últimos balances, de principios del mes de abril, se estima que en torno a la mitad de las muertes por coronavirus registradas en nuestro país se podrían haber producido en estos centros.

El Gobierno sigue preparando el informe sobre las residencias

Mientras tanto, desde el Gobierno se mantienen ajenos a este tipo de críticas. Este martes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que se están haciendo "progresos muy importantes" por parte de las comunidades autónomas para controlar la situación de la pandemia en estos centros.

"Se han hecho progresos muy importantes por parte de las comunidades autónomas, que son las responsables de las residencias de mayores", ha manifestado el ministro de Sanidad en la rueda de prensa telemática tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno lleva varias semanas trabajando en un informe sobre la situación de las residencias de mayores, para lo que ha pedido información a las distintas comunidades autónomas sobre el número de fallecimientos de usuarios, sobre las cuales tienen la competencia los ejecutivos autonómicos. Illa ha asegurado este martes que todavía no tienen esa información, pero que cuando esté lista, la darán a conocer.

En ese sentido, ha insistido en que "las residencias de mayores han sido objeto de preocupación por parte del Gobierno desde el inicio" de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y "son responsabilidad de las comunidades autónomas".