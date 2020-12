Los médicos de Ceuta cargan contra Illa por los equipos de protección en la primera ola

Enorme malestar entre los médicos de Ceuta con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras escuchar sus manifestaciones en relación a la condena al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) -del que, como en Melilla, depende la sanidad de la ciudad autónoma-, en relación a la falta de material de protección en la primera oleada del coronavirus. Los médicos ceutís creen que el ministro no ha reconocido el riesgo que corrieron y piden más empatía. Hasta la fecha, recuerdan, 84 sanitarios se han contagiado mientras trabajaban.

Lo detalla a VozpópuliEnrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico de Ceuta, que, además, traslada su incomodidad con las manifestaciones realizadas el pasado domingo por el ministro Illa en una entrevista al programa 'Salvados' de La Sexta en la que respondió a diferentes preguntas relacionadas con la gestión de la pandemia. El titular de Sanidad abordó el caso de Ceuta y la condena al Ingesa por falta de material de protección durante la primera oleada.

El ministro, recuerda el sindicato, dijo textualmente que el Gobierno hizo "todo lo que pudo y un poquito más" y reconoció la labor de los sanitarios, por lo que, critican, "no consideraba que fuera necesario pedir perdón a los profesionales ante la sentencia condenatoria, ya que el Gobierno, a su parecer, no había cometido un error, sino que no pudo entregar los materiales porque no contaban con ellos".

Sin reconocer su labor

El Sindicato Médico tilda las manifestaciones de "vergonzosas y cínicas". El ministro afirma reconocer a los profesionales, señalan, y paradójicamente, explica a este digital Enrique Roviralta, en el ámbito de su competencia -Ceuta y Melilla- "son los únicos territorios donde a los profesionales no les ha reconocido su labor con el complemento covid".

El Ingesa de Ceuta fue condenado por el incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales por el Juzgado de lo Social número 1. El Sindicato de Ceuta fue el que interpuso la denuncia en junio al escuchar la demanda de los sanitarios locales que pedían medidas y protocolos de protección "ante una situación de extrema peligrosidad y con una alta incertidumbre".

En los primeros meses de la pandemia, recuerdan, algunos sanitarios tuvieron que ingeniar métodos de protección caseros para tratar de minimizar el riesgo de exposición al virus, como trajes hechos a partir de bolsas de basura. Todo esto, continúan, se ratificó en la posterior condena, en julio de 2020, por la falta de suministro de protección adecuado a los médicos para evitar el contagio, sentencia que ya es firme, recuerda Roviralta.

La de Ceuta fue la tercera sentencia condenatoria, a nivel nacional, a una administración pública sanitaria, tras los casos de Huesca y Teruel. En junio, el Juzgado de los Social número 1 de Teruel dictó sentencia contra la Diputación General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado el derecho de los trabajadores al no facilitarles equipos de protección individual (EPI). Era la primera condena contra una administración pública por poner en riesgo la vida del personal sanitario.

Algo más que reconocimiento

Ahora, tras escuchar las manifestaciones de Illa, los médicos de Ceuta piden "algo más que reconocimiento y agradecimiento para los sanitarios que han vivido estos escenarios, ya que los procedimientos no estaban claros y las vidas que se pusieron en peligro fueron las de los profesionales que trabajaron en primera línea desprotegidos ante una situación totalmente desconocida".

Para esta organización, el contexto sanitario que entonces atravesaba España "no debe servir para justificar una incorrecta gestión de los recursos, ni debe ser la mala organización de otros países una pantalla de humo para explicar los casos que han ocurrido en el nuestro". Recuerdan que la ciudad autónoma es uno de los lugares en los que más se ha propagado el coronavirus, teniendo en cuenta el número de habitantes, y que las competencias sanitarias dependen totalmente del Ministerio de Sanidad.

Según los últimos datos del Ingesa Ceuta, de este mismo martes, el número de casos de coronavirus en la ciudad autónoma es de 80 personas, con once nuevos positivos. Hay 10 personas hospitalizadas y 3 en la UCI del Hospital Universitario. Según explica a este sindicato Enrique Roviralta, todavía desconocen si el Gobierno de la ciudad autónoma decretará nuevas restricciones de cara a la Navidad.

En Ceuta, añade, continúan con limitación de la movilidad -no se puede coger barco ni helicóptero para trasladarse a la Península salvo causa justificada- y el toque de queda es a las 23.00 horas. Como vienen haciendo desde hace meses, los médicos animan al ministro Illa a que "ante cualquier inquietud sobre la sanidad ceutí, se ponga en contacto con los profesionales locales e, incluso, consideran más que conveniente que se acerque a la ciudad a ver de primera mano" esas condiciones.