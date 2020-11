Caos en el hospital de Ceuta: niños y adultos comparten las mismas salas de Urgencias

Sindicato Médico de la la zona pediátrica y comparten espacios con los niños, apenas separados por tabiques. Además, los médicos critican que es el único centro sanitario español donde los pacientes con en lugar de pasar a planta, permanecen durante días, hasta dos semanas, ingresados en Urgencias. También la surrealista situación del 061 que lleva años "deambulando" en busca de una sede. Caos en las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) Lo denuncia elde la ciudad autónoma que asegura que, en este servicio, los adultos no enfermos de covid han pasado a invadiry comparten espacios con los niños,. Además, los médicos critican que es el único centro sanitario español donde los pacientes con coronaviru s,, permanecen durante días, hasta dos semanas, ingresados en Urgencias. También la surrealista situaciónque lleva años "deambulando" en busca de una sede. la zona de observación de adultos está actualmente destinada a pacientes infectados por el virus. Así, este digital ha tenido acceso a una fotografía (incluida en la apertura de esta información) en la que se observa a un paciente adulto en una camilla de una sala pediátrica de Urgencias del centro decorada con una cenefa de motivos infantiles. El Sindicato Médico detalla a Vozpópuli que en el área de observación destinada a los menores está siendo ocupada por pacientes adultos, no covid, ya que en el mismo servicio de Urgencias,está actualmente destinada a pacientes infectados por el virus. Así, este digital ha tenido acceso a una fotografía () en la que se observa a un paciente adulto en una camilla dedel centro decorada con

El 061, sin sede

Es la punta del iceberg, remarcan los médicos, del caos sanitario que reina en la ciudad autónoma, que se siente abandonada por parte de los responsables de Madrid. Este mismo miércoles, denunciaban, también la situación que atraviesa el servicio de emergencias del 061 desde su creación hace veinte años. Dos décadas, añaden, en las que "la plantilla se ha visto privada de una base definitiva y obligada a deambular de una sede a otra".

A través de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), los profesionales de emergencias (médicos, enfermeros, técnicos de emergencias sanitarias, etc.,) se quejan de que, en estos años, "han dormido, comido y convivido durante las escasas horas del día y la noche en las que no están atendiendo avisos en los despachos del centro Coordinador de Urgencias en el suelo, compartiendo una consulta con literas en el SUAP cuatro personas entre hombres y mujeres o en otros lugares no habilitados".

Durmiendo en la morgue

Incluso, denuncian, llegaron a vivir situaciones tan surrealistas como, a finales de 2011, implantarse como base del 061 el espacio destinado a la morgue o depósito de cadáveres del hospital de la ciudad. "Allí, el comedor es la sala de autopsias; los lugares donde se descansa son los habitáculos que estaban destinados a albergar los restos mortales para ser velados por familiares", relatan. El espacio, aseguran, no tiene ventilación y además soportan temperaturas muy bajas que no se pueden modificar "puesto que tienen el objetivo de la conservación de los cadáveres". Estas instalaciones, denuncia el sindicato, "no están concebidas para "albergar la base del 061, máxime cuando el Ministerio de Justicia está interesado en que el Instituto Anatómico Forense se aloje en dichas dependencias".

Actualmente "sigue el calvario de unos profesionales que no tienen una base en condiciones para pernoctar durante su guardia". Además, aseguran que continúan con los mismos recursos desde hace 20 años -2 unidades móviles para atender todas las urgencias y emergencias extrahospitalarias- y que "no se han tenido en cuenta todas las circunstancias que han ido aconteciendo a lo largo de los años".

Una situación que los sanitarios vienen denunciando desde hace años y que, aseguran, se ha agravado con la crisis del coronavirus ya que, durante la pandemia, el servicio sólo ha contado con dos médicos para atender las emergencias las 24 horas. Así, urgen más medios para hacer frente a la demanda asistencial que soportan, mejoras en la base que "no terminan de llegar y urgen mejoras laborales que se llevan prometiendo desde hace veinte años y que desde Madrid no se han llevado a cabo".