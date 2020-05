El Gobierno permitirá reuniones de hasta 10 personas en domicilios durante la fase 1 de la 'desescalada'

Hasta 10 personas. Ese será el número máximo de individuos que se podrán reunir durante la fase 1, que supuestamente entrará en vigor a partir del día 11 de mayo en la mayor parte del país - y a partir del próximo 4 de mayo en las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa y Formentera, en Baleares- siempre y cuando las provincias cumplan con los requisitos.

Desde Moncloa han confirmado que los grupos no tendrán por qué ser convivientes, si no que podrán ser amigos, vecinos o familiares de distintos domicilios siempre y cuando no se supere ese número y se mantengan en todo momento la distancia interpersonal y las medidas de higiene.

Una condición que si seguirá impuesta es que quedan excluidos de estas reuniones todas aquellas personas que pertenezcan a colectivos muy vulnerables: personas contagiadas o con enfermedades graves.

Al principio, Pedro Sánchez estableció la semana pasada que las reuniones de grupos reducidos iban a tener que ser en espacios públicos. Este sábado, fuentes de la Moncloa han confirmado que sí podrán ser en domicilios privados, así como terrazas o espacios públicos.

Las terrazas en fase 1 podrán estar al 50%

Otra de las medidas que se concretarán en las órdenes que se publican mañana es que durante la fase 1, las terrazas podrán estar finalmente al 50% de su ocupación, no al 30%. No obstante, de acuerdo con fuentes de La Moncloa, para que se puedan llenar a este 50%, tendrán que poder garantizarse que se mantienen las distancias de seguridad.

Por otro lado, también se permitirá la recogida presencial de pedidos en estos establecimientos, aunque continuará terminantemente prohibido el consumo en su interior.

Condiciones del pequeño comercio durante la fase 0

En lo que respecta al pequeño comercio, esas mismas fuentes han concretado qué condiciones tienen que reunir para poder abrir a partir de la fase 0, que entra en vigor este lunes, 4 de mayo. Los comercios minoristas tendrán que contar con unos 400 metros cuadrados para poder abrir, establecer un sistema de cita previa y poder garantizar la atención individual, es decir: un trabajador por cliente.

Por otro lado, estos establecimientos tendrán que poder establecer un horario de atención preferente a los mayores de 65 años que coincida con las 10 y las 12 de la mañana, que es el horario impuesto por el Gobierno para sus salidas a la calle.

No obstante, han apuntado que estos horarios de atención preferente no tendrán por qué excluir la atención a otros clientes, siempre y cuando se cuente con dos zonas para atender a los clientes menores de 65 años y a los mayores. Una vez en la fase 1, se eliminará el requisito de cita previa, pero se mantendrá el horario preferente.

Por otro lado, las compras en estos establecimientos sólo se podrán realizar dentro de un mismo municipio. Las órdenes que se publicarán mañana contemplan la posibilidad de que una persona se traslade de municipio para comprar siempre y cuando no exista ese establecimiento en su localidad.

La actividad comercial deberá seguir medidas de higiene: limpiar el establecimiento dos veces al día, una de ellas al final de la jornada; lavar todos los uniformes tras su uso; no se pueden utilizar los aseos salvo necesidad; limpiar tras cada uso los probadores de las tiendas que los tengan. Por otro lado, los trabajadores que se incorporen no podrán tener síntomas ni estar en cuarentena por contacto con enfermos.

Se vuelven a poder realizar reformas

A partir de este lunes, 4 de mayo, se podrán volver a realizar reformas, el único sector de la construcción que todavía no había vuelto a la actividad. No obstante, según han especificado desde Moncloa, estas obras tendrán que ser en locales o edificios de viviendas que estén vacíos y o donde se pueda garantizar que los trabajadores no tienen que estar en contacto con los residentes en el mismo.

En todo caso, se tendrán que establecer zonas diferenciadas para que los trabajadores y los residentes pasen en todo momento por sitios diferentes durante la obra.

Una misma familia podrá viajar en el mismo coche

Durante la fase 1, en la que muchas personas comenzarán a necesitar usar el coche como medida de transporte, se permitirá que en aquellos vehículos individuales de hasta 9 plazas, los miembros de una misma familia -que viva en la misma casa- o aquellas personas que convivan en una misma vivienda puedan viajar en el mismo vehículo sin necesidad de usar mascarillas.

En caso de que sean personas de distintos domicilios, sólo se podrán usar parte de las plazas, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Una persona por fila y las mascarillas, al igual que ocurre en el transporte público, serán obligatorias.