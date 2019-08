Iglesias no se mueve de la coalición e ignora la nueva propuesta de Sánchez

“Tengo que defender la dignidad de 3,7 millones de personas que dicen que queremos que estéis en el gobierno”. Pablo Iglesias insiste en la fórmula de la coalición con el PSOE para desbloquear la situación política. Pero achaca a Pedro Sánchez la inacción y le culpa de “perder el tiempo” y abocar al país a nuevas elecciones. Añade incluso que desconoce la última propuesta programática de los socialistas, con 300 iniciativas que se inspiran en algunas exigencias de Unidas Podemos.

“Lo sensato es que nos pongamos de acuerdo en un gobierno de coalición”, ha insistido Iglesias en una entrevista en la Cadena Ser. “Aceptamos un veto: Sánchez me vetó e Iglesias se fue. A partir de ahí es difícil que hagamos más cosas”, ha agregado el líder de Podemos, aunque ha remarcado que “ahora no le quedan más excusas al PSOE”.

En opinión de Iglesias, además de sensato, la presencia de los morados en el Consejo de Ministros es un asunto de "calidad democrática". "Si una formación con 3,7 millones de votantes no entra en el Consejo de Gobierno, claro que hay un problema democrático en el país", ha señalado.

El PSOE, responsable de nuevas elecciones

El secretario general de Podemos ha mantenido que si el PSOE recupera el acuerdo que los morados rechazaron en julio, el embrollo podría resolverse. Aunque a renglón seguido el líder de los morados ha matizado que quiere que Podemos también se encargue de las políticas activas de empleo (un botín de 6.000 millones de euros anuales), que los socialistas rechazaron en el hemiciclo. Iglesias admitió haber lanzado su propuesta tras recibir el consejo de un socialista. No desveló el nombre, aunque dejó entender que las especulaciones que apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero son correctas.

“El PSOE propuso una vicepresidencia simbólica y convertía dos secretarias generales en ministerio. Ofrecía un ministerio, y gestionar menos del 5% del presupuesto. Aun así dijimos al PSOE que no estamos lejos si sumáis las políticas activas de empleo”, ha resumido Iglesias, pero ha lanzado: “Si el PSOE quiere que haya elecciones, las va haber. Por decencia debería decirlo, por las claras”.

Iglesias también ha añadido que "todos" en el grupo confederal de Unidas Podemos apuestan por un gobierno de coalición. El líder de Podemos intenta así quitar hierro a las voces críticas con su gestión en el pasado mes de julio, y las presiones que recibe desde sectores como IU y aliados como Equo para avanzar hacia un acuerdo programático que evite la convocatoria de nuevas elecciones. "Nadie en el espacio de UP quiere un acuerdo programático", ha mantenido.

Sin comunicación directa con Sánchez

En opinión de Iglesias el presidente del gobierno en funciones está “perdiendo tiempo” y es "él quien tiene la responsabilidad de sacar adelante una investidura". "Hemos aceptado un veto, pidieron que yo no estuviera y me aparté, algo que nadie había hecho en este país", ha argumentado para incidir en que su partido rechaza de momento el apoyo externo al PSOE, es decir, la vía portuguesa, que según Iglesias no garantiza la estabilidad.

En cuanto a la última propuesta que está elaborando el PSOE, Iglesias ha reprochado a los socialistas no haber recibido personalmente el documento. "El documento que propusimos se lo envié personalmente a Sánchez", ha señalado Iglesias. El secretario general de Podemos también ha asumido que entre él y Sánchez no hay una comunicación directa.

La propuesta socialista se formalizará en los próximos días. Se trata de las bases de un "programa común progresista", según fuentes socialistas y se fundamentan en el documento 'España avanza' que ya presentó el PSOE en el mes de julio. El documento del PSOE se centrará en tratar materias que consideran "importantes para el futuro del país" como son el empleo, el feminismo, Europa, la transición ecológica, la cohesión territorial y la ciencia. La propuesta, según fuentes socialistas, admite debate y podrá ser ampliada y mejorada.