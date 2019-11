Marcos de Quinto también abandonará la política, como ayer hizo Albert Rivera. Lo hará dentro de unas semanas, según adelantaron a Vozpópuli fuentes próximas al exvicepresidente de Coca-Cola, cuando se hayan repartido las tareas de los 10 diputados con los que se queda Ciudadanos en el Parlamento y una vez que se produzca el relevo en la cúpula de la formación naranja tras un proceso de primarias internas.

"No me quiero eternizar en la política", ha confesado De Quinto a sus más allegados tras la decisión de Rivera de dimitir como presidente de Cs, renunciar a su acta de diputado y apartarse de la vida pública. El ejecutivo especialista en marketing empresarial seguirá los mismos pasos que su 'padrino político', aunque quiere irse sin hacer ruido y, sobre todo, sin ocasionar problemas a su partido.

Para ello, esperará a un "período de transición" de varias semanas hasta que se forme el grupo parlamentario naranja, que queda muy menguado, y los diez diputados de Cs echen a andar en una Cámara baja que se constituye el 3 de diciembre y en la que tendrán que 'multiplicarse' para cubrir toda la actividad política dentro de ella.

De Quinto también quiere aguantar a que se despeje el relevo en la cúpula de Cs tras la dimisión de Rivera. No entrará en ninguna candidatura a la presidencia, pues fue un fichaje del ya exlíder naranja y considera que su paso por la política estaba ligado al citado Rivera.

La renuncia al acta de diputado por parte de De Quinto conllevará que corra la lista naranja por Madrid y que entre en el Congreso la que iba como número cinco, Patricia Reyes, la portavoz en temas de Mujer y movimiento LGTBI, quien en las últimas legislaturas ha clamado en el desierto por la aprobación de la gestación subrogada.

Girauta también dice adiós

Precisamente, ayer lunes se conoció también que Juan Carlos Girautaabandona la política tras el descalabro electoral y al ver que se quedaba sin el escaño por Toledo. "A mí no me interesa la política después de Albert Rivera. Se ha aplastado a un hombre bueno y yo no quiero estar ahí después de eso", confesó en una entrevista en esRadio ayer por la tarde, donde anunció que se aleja de la vida púbica. “A los que se burlan de los resultados de Cs, les digo, que os vaya bien con Vox”, añadió.

Entre 2016 y 2019, Girauta fue el portavoz del partido naranja en el Congreso, cargo que tras las elecciones de abril del presente año empezó a desempeñar Inés Arrimadas. Asimismo, era una de las personas más cercanas al ya exlíder de Cs.