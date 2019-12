Guerra, sobre un gobierno con Podemos y ERC: "Es como dar a los niños una granada explosiva"

El exvicepresidente Alfonso Guerra ha sostenido este miércoles, en referencia a que Pedro Sánchez pretenda gobernar en coalición con Unidas Podemos y ayudado por ERC, que "es como si a los niños les das una granada explosiva".

En declaraciones a la Cope, Guerra ha asegurado que la posibilidad de que el PSOE llegue un acuerdo con ERC sobre el futuro de Cataluña "no es fácil de aceptar", al tiempo que ha sostenido que "no va a funcionar", ya que no proporcionará "estabilidad".

Ha opinado que la pretensión de Sánchez de gobernar en coalición con Unidas Podemos y ayudado por ERC "es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva", en referencia a que es un planteamiento que resulta peligroso e inestable.

En su opinión, que el PSOE y ERC hablen de usar la vía política para hacer frente a la situación de Cataluña es un concepto "ambiguo", porque lo que ha sucedido en esta comunidad en los últimos año no se refiere sólo a la política, sino que también hay "violación de las leyes y traición al país", en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Sentarse a hablar con PP y Cs es lo "lógico" para "evitar que la gobernación de España quede en manos de gente que no tiene responsabilidad"

Diálogo con PP y Ciudadanos, lo "lógico"

Según Guerra, en la actuación estos años de los nacionalistas catalanes "hay una repetición de lo que hicieron en 1931 y en 1934", en referencia a lo ocurrido durante la Segunda República. Además, el exvicepresidente ha criticado que la actual dirección del PSOE no hable claramente de que España ya es un "Estado federal", en la que los componentes son las distintas autonomías.

Asimismo, sobre la investidura tras el 10-N, el ex número dos del Ejecutivo ha señalado que lo "lógico" sería que PSOE, PP y Cs se sentaran a hablar.

Sin embargo, ha criticado que "los dirigentes políticos de la mayoría de partidos son demasiado adolescentes", aunque estas tres formaciones "todavía están a tiempo" de negociar, ya sea para alcanzar para acuerdos parlamentarios, de legislatura o para abordar grandes asuntos.

Ha indicado que esta es la vía para "evitar que la gobernación de España quede en manos de gente que no tiene responsabilidad".