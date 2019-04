El PNV quiere "gestos" en transferencias e inversiones para apoyar el decreto del alquiler

El PNV mantiene en el aire su apoyo al decreto del Gobierno de Pedro Sánchez para la reforma del mercado del alquiler. A pocas horas de la votación en la Diputación Permanente del Congreso, los nacionalistas vascos siguen pidiendo "gestos" del Ejecutivo respecto a los compromisos adquiridos en materia de transferencias pendientes al País Vasco.

En las filas del PSOE cunde el nerviosismo ante la posibilidad de que el texto sea tumbado por segunda vez en la Cámara Baja. A finales de enero, el decreto del alquiler decayó anta la falta de apoyos por parte de Unidos Podemos.

Los de Aitor Esteban alegan ahora que los socialistas no negociaron con ellos el contenido del segundo decreto y que se ven en la tesitura de votar sí o no a un contenido ya cerrado que les genera dudas. "Hay partes positivas, pero no se aborda el problema en su totalidad. Si nos lo hubieran pasado antes, lo hubiéramos podido mirar", indican fuentes consultadas. Ahora, a falta de debatir el texto, esperan un gesto que les inspire confianza para decantar la balanza hacia el voto favorable.

El texto publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que el precio del alquiler se tendrá que actualizar de acuerdo al IPC; los plazos se amplían de 3 a 5 años (y a 7 cuando el arrendador es una empresa); e incrementa también el periodo de preaviso para cuando el inquilino quiere dejar la vivienda (a 2 meses) o el arrendador quiere recuperar su casa (4 meses).

Además del decreto de los alquileres, también estaría en duda el voto favorable al decreto sobre el sector de la estiba, que podría salvarse con el voto favorable de otros grupos. La aritmética de la Diputación Permanente (65 diputados) obliga al Gobierno a tener el apoyo de todos los partidos que apoyaron la moción de censura (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís y EH Bildu).

El bloque de la moción votará a favor

Los de Arnaldo Otegi confirmaron su voto favorable a los decretos del Gobierno, por lo que su portavoz Marian Beitialarrangoitia podría deshacer un eventual empate a 32. Los demás grupos del bloque de la moción -salvo el PNV- han adelantado el voto favorable a los seis decretos que se debaten este miércoles en el órgano del Congreso que permanece activo durante el período electoral.

Además del que contiene medidas de contingencia ante un eventual brexit sin acuerdo, también se someten a votación el de los permisos de paternidad; las subvenciones a los parados mayores de 52 años; y el relativo a la inversión del superávit de autonomías y ayuntamientos. Los nacionalistas vascos sí votaran a favor de todos estos. Si el Gobierno no reúne los apoyos necesarios para convalidar el de vivienda, decaerá automáticamente tras la votación que se llevará a cabo sobre las seis de la tarde.