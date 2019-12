Hilda Nakabuye, la joven ugandesa que ha eclipsado a Greta en la Cumbre del Clima

A Greta Thunberg le ha salido una competidora. Y ella encantada. Cansada de ser el centro de atención de políticos, medios y empresarios en la Cumbre del Clima de la ONU que acoge Madrid, la activista sueca ha visto cómo otra joven representante de Fridays For Future (FFF) lograba acaparar los focos y poner en pie a toda una sala repleta de autoridades y activistas de otras delegaciones internacionales.

La ugandesa Hilda Flavia Nakabuye ha conseguido arrancar más aplausos este miércoles en el evento sobre emergencia climática que la propia Greta, la niña nórdica a la que admira y a la que, tan solo unas horas después, la revista Time nombraría 'persona del año'.

"Estoy feliz de estar aquí, porque soy una de las pocas jóvenes del Hemisferio Sur que ha podido hacerlo. No entiendo por qué los países más afectados por la crisis climática están infrarrepresentados en la COP25", reconoció Hilda ante la atenta mirada de Greta.

22 años, de Kampala y huelguista

"Yo no he venido aquí para tener reconocimientos, no los espero. He venido para representar a millones de jóvenes africanos que están padeciendo gran parte de la crisis climática, para hablar en nombre de las generaciones futuras", aseguró.

Nació en Kampala, tiene 22 años y, todos los viernes, al igual que su colega sueca, Hilda hace huelga para ir por la calle con carteles en la mano en los que se puede leer "Salva nuestro planeta".

Además es la artífice de una iniciativa de limpieza en las orillas del lago Victoria. Se trata de combatir la contaminación provocada por los plásticos y preservar los recursos hídricos de la zona.

"Vosotros tenéis sueños, pero nosotros también los tenemos. Las negociaciones de los líderes mundiales se están realizando sin nuestro punto de vista", criticó ante los líderes políticos que participan en la Cumbre de Madrid.

"Prefiero suspender a defraudar a mi generación"

"Prefiero suspender mis exámenes a defraudar a mi generación. Los activistas contra el cambio climático en África estamos dispuestos a seguir luchando, aunque nadie nos haga caso. Lleváis negociando más de 25 años, incluso antes de que yo naciera. ¿Os importa seguir sin actuar mientras hay gente que se muere por las sequías o las inundaciones?", lanzó.

Los problemas de África, dice, quizá no son tan importantes para ustedes como para nosotros, pero somos seres humanos y no merecemos sufrir una crisis climática que no hemos creado. Hilda cuenta que vio cómo su familia tuvo vender sus tierrasy ganado a causa de la sequía. "Ya no pueden traer de vuelta todos esos bosques que crecían... Si no saben resolverlo, dejen al menos de destruirlos", pidió.

Hilda cuenta que vio cómo su familia tuvo vender sus tierras y ganado a causa de la sequía

"Cada viernes vamos a seguir saliendo a las calles en pos de nuestro futuro, pero nuestra acción no terminará ahí, desde el Sur seguiremos luchando por nuestro futuro. Yo lo hago con todo mi amor y para las futuras generaciones", advirtió. Decenas de jóvenes de Fridays For Future y de otras organizaciones que luchan contra el cambio climático se han levantado para aplaudir a la joven ugandesa, que ha terminado llorando de emoción.

Hilda se considera parte de "la primera generación que sabe lo que está haciendo y la última que podrá salvar el medio ambiente". Así lo explicó en una entrevista en Vice. "Todos los informes del IPCC indican que no hay tiempo, que debemos actuar ahora. Nuestros líderes inactivos están matando nuestro futuro, nuestra tierra está muriendo. Somos el futuro y exigimos la acción climática ahora", exigió.

Vanessa Nakate, la otra ugandesa

No es la única ugandesa que ha despertado el interés de los participantes en la Cumbre del Clima. La primera en hacerlo fue Vanessa Nakate y lo hizo también ante la mirada de Greta. Fue el pasado viernes en la Casa Encendida, el primer día que la activista sueca se ponía delante de los micrófonos en España. "No me preguntéis solo a mí, la gente también quiere saber lo que piensan los otros", pedía una y otra vez la joven nórdica.

¿Y qué pensaba Nakate? A sus 22 años, la ugandesa, también natural de Kampala, cree que no deberíamos mirar qué va a suceder en el futuro, sino a los países que ya están sintiendo el impacto de la crisis climática, como Kenia o el suyo propio. "Han tenido inundaciones durante dos meses, la gente se ha muerto, no tiene casa, hay niños huérfanos... No hay que hablar del futuro, sino del presente", pidió.

Con un tono mucho más agresivo que el de Greta, la joven africana acusó a muchas empresas de "no querer renunciar a su avaricia". "Es importante comprender que la vida es más importante que el dinero. Están invadiendo nuestro continente y dicen que traen desarrollo, pero nos están destruyendo", criticó.