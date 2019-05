ERC rechaza acudir a la ronda de consultas con Felipe VI: "No iremos a ver a ningún rey"

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha decidido que no enviará a ningún representante a la ronda de consultas prevista con el Rey. Así lo ha compartido el diputado de ERC Gabriel Rufián en su perfil de Twitter.

No iremos a ver a ningún rey.No lo hicimos cuando no quiso recibir a nuestra compañera encarcelada y legítima Presienta del Parlament Carme Forcadell y no lo haremos ahora tras el miserable discurso del 3O q legitimaba la violencia del 1O.No le reconocemos como interlocutor.