Pablo Casado exige a Arrimadas que no hable con Sánchez "en nombre del PP"

A Pablo Casado no le gustan nada las continuas alusiones de la futura presidenta de Ciudadanos, InésArrimadas, a una hipotética investidura de Pedro Sánchez con el apoyo, por activa o por pasiva, del PP. Y así se lo hizo saber en privado el pasado viernes, en un 'aparte' que hizo con ella en el Congreso durante el cóctel posterior al acto por el 41 aniversario de la Constitución, según han confirmado a Vozpópulifuentes populares. "Le ha pedido que se abstenga de hablar en nombre del PP".

Tradicionalmente, antes de entrar al viejo edificio de la Carrera de San Jerónimo cada 6 de diciembre, los líderes políticos hacen una breve declaración a la prensa según van llegando. Casado se encontró con que minutos antes Arrimadas se había declarado a los periodistas dispuesta a votar a favor de Sánchez si PSOE, PP y Ciudadanos cierran "un acuerdo de legislatura" para conseguir un Gobierno de los socialistas en solitario, una vez deshecho su preacuerdo con Unidas Podemos.

Era la segunda vez que la lideresa de Cs utilizaba el nombre del PP en vano porque ya unos días antes había remitido una carta a Sánchez proponiéndole una reunión a tres, Casado incluido; la respuesta tanto en el primer caso como la que dio a los periodistas que le esperaban el viernes fue la misma: "No me puedo abstener, soy la alternativa".

El líder del PP está persuadido de que el acuerdo con ERC "está hecho", antes o después de Navidad, y aunque no lo estuviera, prefiere ir a terceras elecciones antes que abstenerse en la investidura

Y es que el presidente de los populares, muy presionado por sectores de su partido y barones partidarios de ofrecerse al PSOE antes de que el Gobierno de España caiga en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), no quiere oír hablar de esa supuesta abstención similar a la que los socialistas dieron en la investidura de Mariano Rajoy en 2016.

Primero, porque está persuadido de que el acuerdo entre el PSOE y los republicanos catalanes independentistas "está hecho" antes o después de Navidad; y aunque no fuera así prefiere terceras elecciones, como adelantó este periódico hace una semana, porque entiende que el PSOE está en una "deriva" peligrosísima en este momento:

En pleno debate electoral Sánchez no quiso responderme cuántas naciones cree que hay en España. Hoy Iceta, que manda en el PSOE, lo deja claro. No podemos apoyar a un partido que no cree en la Nación española. Es lo mínimo exigible a quien pretenda ser presidente del Gobierno. pic.twitter.com/yCFd5bLPC1