Panasonic Lumix: las ventajas de la óptica Leica

La Panasonic Lumix FZ2000 es una cámara brigde o compacta súper zoom, tiene unas dimensiones y un peso equivalente a una réflex de gama media. Es la actualización de la Lumix FZ1000, que ya era una buena cámara, esta actualización la mejora en algunas cosas, más zoom, mejor visor, pantalla táctil, vídeo 4K que ya tenia, pero ahora sin limite de tiempo y también se nota un mejor tacto al coger la cámara debido a una mejora en los materiales de construcción. La calidad de foto y vídeo es muy buena, el sensor de una pulgada y veinte millones de píxeles y el objetivo firmado por Leica hacen un tándem estupendo, por cierto el zoom se duplica hasta los 960mm sin aparente pérdida de calidad, después hay un zoom digital que no aconsejo usar. A quien le recomiendo esta Lumix, pues a todo el que quiera una cámara todo en uno de calidad, para llevar de viaje o con la familia y no tener que estar pensando que objetivos llevar, foto, vídeo 4k, zoom extraordinario, wifi para conectar con el smartphone, en resumen muy completa. Eso si, si no quieres quedarte a medias, tendrás que comprar un par de baterías extra.