¿Quiere usted ganar dinero fácilmente?¿Está harto de promesas incumplidas que le ofrecen beneficios dudosos?¿Subir a diario la persiana de su empresa le tiene cansado? No lo dude. El método Sánchez para empresarios catalanes es la mejor opción. Solo tiene que demostrar que cambió la sede social de su empresa de Cataluña a cualquier otro punto de España debido al procés y que ahora desea volver a esta bendita tierra catalana, modelo de laboriosidad. Si, además, cuenta usted con amistades en el gobiernillo de la generalidad que le avalen, en poco tiempo dispondrá de una suculenta subvención por parte del Gobierno de España. No importa si su negocio es próspero o no, no importa su cuenta de resultados, no importa qué fabrique ni lo que haga. Lo importante es su decidida voluntad de no sembrar de piedras el reencuentro entre Cataluña – el separatismo – y España y, eso sí, que tenga la precaución de rotularlo todo en la lengua de Pompeu Fabra amén de exigir que todo se hable y escriba en dicha lengua. Si contrata como corrector lingüístico a alguien de los CDR, muchísimo mejor.

Con solo esos sencillos requisitos gozará del privilegio de estar implantado en Cataluña. Eso, sin contar las ventajas sociales que le reportará tal decisión. Contando con el mullido colchón de dinero procedente de todos los españoles, tendrá tiempo suficiente para alternar con los dirigentes empresariales catalanes que están por los indultos, dictar conferencias a dirigentes de las patronales locales, participar en seminarios organizados por el consejero de economía Giró e incluso ser entrevistado en los programas que TV3 destina a las personalidades más populares e importantes, como los vecinos de Cuixart, los diputados con lacito o los amanuenses del proceso.

Podrá usted contactar con las miles de embajadas separatistas repartidas estratégicamente por todo el planeta, viajando por cuenta del gobiernecito a gastos pagados y haciéndose selfis en las ciudades más importantes del mundo

¡Sea el alma de las fiestas, consiga un éxito social y económico como jamás había soñado! Olvídese de tener su razón social en Madrid y trasládela a Barcelona o, incluso mejor, a Gerona, a Vich o a Santa María de Palau Tordera. Usted podrá comprobar cómo, en tiempo récord, su prestigio comercial y cívico se multiplica por mil. No se deje seducir por los cantos de sirena de Ayuso y vuelva a Cataluña. Jamás nadie le habrá dado tanto dinero por tan poco. Además, la generalidad le abre un sinfín de posibilidades para ampliar su campo de acción. Podrá usted contactar con las miles de embajadas separatistas repartidas estratégicamente por todo el planeta, viajando por cuenta del gobiernecito a gastos pagados y haciéndose selfis en las ciudades más importantes del mundo, demostrando así a su competencia lo bien conectado que está usted y lo paletazos que son ellos.

No lo piense más. El método Sánchez está avalado por la CEOE, por Fomento del Trabajo, por la Caixa, por todos los que saben dónde existen las auténticas oportunidades para quien busca hacer dinero de forma sencilla y sin riesgos. No se quede atrás y sea el último. Adelántese a sus competidores y vuelva, dejando que se estrellen los demás en Madrid con la libre competencia. ¿Qué coño es el libre mercado? ¿Qué coño es eso de la UDEF? En Cataluña reina el más absoluto proteccionismo, como demuestra el método Sánchez. ¿Para qué romper una tradición secular catalana? ¿Por qué no seguir el camino trazado por aquellos extraficantes de esclavos, reconvertidos al textil, que exigían aranceles brutales para el resto España a fin de que sus paños tuviesen mejores precios? ¡Mantenga las buenas costumbres, sea un buen empresario catalán, sitúese bajo el amparo de la poderosa ala del sanchismo, que solo piensa en usted!

Viva feliz y despreocupado por la ruptura de la igualdad entre todos los españoles y disfrute de las jugosas subvenciones para quienes vuelvan a Cataluña con su empresa debajo del brazo

Repetimos, puede obtener pingues beneficios solo por el hecho de convertirse de nuevo en empresario catalán. Pero recuerde, algún día, y es posible que ese día no llegue nunca, quizá le pidan un favor y usted deberá pagar. Una suscripción para la ANC, un dinero en un sobre para una buena causa, sin duda, unas acciones liberadas. Pero, mientras tanto, viva feliz y despreocupado por la ruptura de la igualdad entre todos los españoles y disfrute de las jugosas subvenciones para quienes vuelvan a Cataluña con su empresa debajo del brazo. Siéntase apoyado fiscalmente, sea uno de los elegidos para lograr que le den dinero en subvenciones. Conviértase en un empresario catalán arrepentido y vuelva.

Demócratas, empresarios de verdad y gente honrada, abstenerse.