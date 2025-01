Un borrador perdido de Bob Dylan se convierte en un tesoro de 500.000 dólares

Un borrador de la letra de la famosa canción 'Mr. Tambourine Man', uno de los primeros éxitos de Bob Dylan, ha alcanzado los 508.000 dólares en una subasta celebrada este fin de semana en Estados Unidos. El manuscrito está formado por dos páginas amarillas y en ellas aparece tres versiones mecanografiadas del famoso tema, pero no la versión final, según señala la casa de subastas Julien's Auction's en su web. El precio de salida era de 250.000 dólares. Un mes después de que Dylan lanzara la canción, el grupo The Byrds versionó el tema y este sencillo fue número uno en Estados Unidos y Reino Unido, convirtiéndose en el primer trabajo del Premio Nobel en alcanzar el número uno en ambos países.

Julien's Auction sacó a subasta esta pieza junto a medio centenar de obras, que formaban parte de la colección del periodista musical Al Aronowitz (1928-2005), amigo personal de Dylan y otras muchas estrellas del rock. Escribía una columna en 'The New York Times'.

Según un comunicado de la casa de subastas, Bob Dylan "se sentó una noche en la encimera de la cocina de la casa de la familia Aronowitz en Nueva Jersey, fumando sin parar, escuchando una y otra vez 'Can I Get A Witness' de Marvin Gaye, mientras tecleaba toda la noche para perfeccionar la letra poética de esta canción".

"Mi padre era mucho más que un periodista, entendía lo que estos artistas trataban de hacer. No solo conoció a estos iconos culturales, los unió. Conectó a Allen Ginsberg con Bob Dylan y a Bob Dylan con los Beatles (...), por primera vez conectó a Jimi Hendrix con Miles Davis, a Nico con Lou Reed", señala el hijo del periodista, Myles Aronowitz.

Otros objetos subastados

La colección subastada incluía un cuadro pintado por Dylan que se ha vendido por 260.000 dólares, una guitarra Fender Telecaster de 1983 por 222.250 dólares y un boceto a lápiz hecho en una hoja de un bloc de notas del Hotel Plaza de Nueva York por 88.900 dólares. El precio esperado de esta última pieza, en el que se puede leer escrito 'I AM AN ARTIST / (BOB)' (SOY UN ARTISTA, BOB') era de tan solo 1.500 - 2.500 dólares. Una chaqueta vaquera usada en la película 'Hearts of Fire' de 1987 alcanzó los 25.400 dólares.

La subasta contaba con medio centenar de objetos entre fotografías, manuscritos, instrumentos musicales y otros elementos. En total ha recaudado cerca de 1,5 millones de dólares.