La prensa extranjera se pronuncia tras la investidura de Trump: "La celebración más extraña de la democracia"

La investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el lunes 20 de enero ha dejado varios titulares en los principales periódicos del mundo. Abajo, un resumen de cómo Europa y América han visto la toma de posesión del republicano estadounidense.

Empezamos por el alemán 'Frankfurter Allgemeine', que titula: "La celebración más extraña de la democracia". El diario germano explica la rocambolesca situación alrededor del discurso inaugural de Donald Trump: "El humor es cuando te ríes de todos modos. Hillary Clinton sentada junto a George W. Bush mientras Donald Trump pronuncia su discurso inaugural. Joe Biden y Kamala Harris siguen el discurso como petrificados. Biden, ahora expresidente, sigue pellizcando sus labios. Clinton, la oponente de Trump en 2016, que apareció como la ex primera dama con su esposo Bill, visiblemente tuvo dificultades para controlar sus gestos. Baja la cabeza varias veces y levanta las cejas. Luego, ahora en el último tercio de su discurso, Trump dice que Estados Unidos recuperará el lugar que le corresponde como la nación más grande, más poderosa y más respetada del mundo. El Golfo de México pronto pasará a llamarse Golfo de América. Ahora Hillary ya no puede contenerse más. Ella resopla. Su esposo Bill observa el discurso de Trump con la boca abierta durante largos periodos. Barack Obama, que apareció sin su esposa Michelle, respondió poco después. Hace ocho años, dijo sobre el discurso inaugural del republicano que fue una mierda rara...".

Seguimos con el francés 'Le Monde', que afirma: "La onda expansiva del segundo mandato de Donald Trump confirmada por una serie de decretos". El medio galo arranca: "Donald Trump baja lentamente las escaleras del Capital One Arena, pasando junto a la multitud extasiada de sus seguidores reunidos en el estadio deportivo. Es el 47.º presidente de Estados Unidos desde hace unas horas, lunes 20 de enero, y lleva una carpeta negra en la mano. En el escenario se instaló un escritorio con el sello presidencial. Fue allí donde firmó, entre aplausos, una serie de decretos presidenciales cuyo contenido fue resumido de manera concisa por un asesor. La puesta en escena no tiene precedentes, entre un espectáculo deportivo y político, el de una nueva potencia extraordinaria. Mostrando al público sus primeras firmas, Donald Trump abandonó el escenario lanzando bolígrafos, como un campeón de tenis en la cancha lanzando bolas de la victoria hacia las gradas...".

Turno para el italiano 'Corriere della Sera': "¿El problema de Trump II? La edad de oro en Estados Unidos ya lleva décadas en marcha". El periódico con mayor difusión en Italia continúa: "Entre el presidente número 45 (Trump I) y el número 47 (Trump II) la diferencia es clara. Trump II es más fuerte. No obstante, un problema para Trump II es que la era dorada de Estados Unidos ya lleva décadas en marcha. Si nos fijamos en el crecimiento del PIB y el empleo, a ninguna otra nación le está yendo tan bien. Las desigualdades incluso han disminuido recientemente...".

En Reino Unido, 'The Times' sentencia: "La revolución de Trump comienza de inmediato". La cabecera británica sigue: "El presidente recién inaugurado se compromete a 'Estados Unidos primero' al declarar una emergencia nacional en la frontera y promete cambios radicales...".

Fuera del Viejo Continente, el protagonista indiscutible es Estados Unidos. 'The New York Times' titula: "Para Trump, una reivindicación para el hombre y su movimiento". El periódico neoyorquino dice: "Donald John Trump completó un extraordinario regreso al poder el lunes cuando prestó juramento como el 47.º presidente de los Estados Unidos y prometió una serie de acciones inmediatas para comenzar a cambiar drásticamente el rumbo del país y marcar el comienzo de una nueva 'edad de oro de Estados Unidos'. En un triunfo del hombre y su movimiento, Trump prestó juramento durante una ceremonia en el Capitolio cuatro años después de ser desalojado por los votantes, revitalizado para otro mandato destinado a rehacer a Estados Unidos según su visión. No perdió tiempo en esbozar un ambicioso programa de políticas a menudo divisivas para 'recuperar nuestra República' y purgar a sus enemigos y a los suyos propios...".

Finalmente, en Argentina, 'Clarín' afirma: "Trump asume su segundo mandato con un discurso desafiante". El periódico con sede en la ciudad de Buenos Aires explica: "Una nueva era se abre para los estadounidenses y el mundo con un mandatario con enorme poder en sus manos...".