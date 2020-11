Ha llegado el día. Este martes 3 de noviembre se sabrá tras la elecciones quién estará al frente de la Casa Blanca durante los próximos cuatro años. Quién tendrá que lidiar con las tensiones políticas y económicas actuales y quién tendrá que atajar la crisis del coronavirus que ha azotado duramente a Estados Unidos.

Este martes 3 de noviembre se decidirá si el magnate y actual presidente del país norteamericano, Donald Trump, continúa liderando la potencia mundial o si, por el contrario, el demócrata Joe Biden la arrebata el cargo.

El magnate recogió el testigo del demócrata Barack Obama (2009-2017) con una política, postura, actitud y discurso completamente distintos y, desde que entró en el Despacho oval -incluso antes-, así como durante los cuatro años que ha dirigido el país, ha protagonizado incontables polémicas.

Donald Trump fue elegido el 8 de noviembre de 2016 con el respaldo de 306 votos electorales frente a los 232 que recibió Hillary Clinton, pese a que las encuestas apuntaban a una victoria de la demócrata.

La campaña fue una de las más intensas conocidas, en medio de investigaciones del FBI sobre emails con información confidencial del país enviados desde cuentas no protegidas de Clinton, así como sobre la supuesta injerencia rusa en los comicios, a favor de la elección de Trump.

¿Qué ha marcado el mandato de Donald Trump?

Finalmente, el nacido en un barrio del distrito neoyorquino de Queens llamado Jamaica, y pese a que tanto los sondeos como los resultados bien avanzada la noche decían lo contrario, ganó las elecciones de Estados Unidos. Pero, entre todas las polémicas y decisiones, ¿qué ha marcado el mandato de Donald Trump?

Guerra con el exdirector del FBI

No es casualidad que hace apenas unos días se haya estrenado la serie 'The Comey Rule' ('La Ley Comey'), sobre la guerra entre el exdirector del FBI James Comey y el presidente Trump. Sin embargo, es cierto que explica al detalle cómo se desarrolló la investigación contra los emails de Hillary Clinton, la injerencia rusa en los comicios de 2016 y la relación entre la institución y la Administración Trump.

Trump admiraba a Comey, o eso decía, y se lo comunicó en varias ocasiones. Comey era un republicano reconocido -al llegar al cargo dejó de votar-, pero trabajó para que el FBI no pareciese parcial. No obstante, a su llegada a la Casa Blanca, Trump trató de interferir en decisiones de la agencia de investigación criminal.

Tal y como narra Comey, se negó y esa negativa provocó una guerra personal que acabó con el despido inmediato y sin avisar del exdirector del FBI. Trump, por su parte, aseguró que fue una recomendación del fiscal y que había perdido la confianza en él. Las investigaciones provocaron la dimisión de varios altos cargos de su Gobierno días después de ser elegido.

Condenar la violencia de la ultraderecha

Uno de los primeros controvertidos momentos a los que se tuvo que enfrentar en el cargo fue a una oleada de incidentes ocurridos en Charlottesville (Virginia). Las protestas tuvieron origen en la propuesta de retirar la estatua del General Robert E. Lee -luchó en la guerra civil en el bando de los Estados Confederados, favorables a la esclavitud-.

En estas, apareció un grupo en contra de la marcha de ultraderechistas cuando, un hombre se lanzó con su coche contra estos, atropellando a la multitud y provocando la muerte de una persona e hiriendo a otras 19.

El presidente Trump tardó en condenar la violencia por parte de los neonazis y, cuando lo hizo, condenó lo que llamó la violencia de "muchos lados", achacando los incidentes a ambas partes. Sus declaraciones fueron duramente criticadas por demócratas y republicanos por no rechazar las acciones de los ultranacionalistas, algo que provocó que muchos supremacistas blancos comenzasen a sentirse identificados con el magnate.

Cumbre con Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tachó en abril de 2018 de "agresión contra un Estado soberano" el ataque de Estados Unidos y sus aliados contra Siria, y acusó a Washington de ayudar con su acción a los terroristas que actúan en el país árabe. Tan solo unos meses después, se celebró la primera cumbre Estados Unidos-Rusia.

Tuvo lugar el 16 de julio de 2018 en Helsinki (Finlandia), dos años después de acusar al país de Putin de interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Tras la cumbre, en la rueda de prensa, Trump se negó a reconocer que Rusia interfirió en las presidenciales.

En ese momento, en el que el magnate esquivó reconocer la injerencia rusa, aún se investigaban los hecho. Además, tres días antes, 12 oficiales de la Inteligencia rusa fueron inculpados por filtrar correos del Partido Demócrata.

'Impeachment'

"Las acciones del presidente han vulnerado seriamente la Constitución", aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes del país, Nancy Pelosi, en septiembre de 2019. Se refería al escándalo político derivado de una conversación telefónica que Trump mantuvo en julio de ese año con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. En concreto, se acusó al magnate de "abuso de poder" y "obstrucción al Congreso" y se le juzgó a través de lo denominado 'impeachment'.

Trump se convertía entonces en el tercer presidente del país que recibiría un juicio político y que veía tambaleado su mandato. Finalmente, el 5 de febrero de 2020, el Senado le absolvió de ambos cargos -con 52 votos contra 48 y 53 frente a 47-, donde los republicanos tenían mayoría.

Una 'foto' con Kim Jong-un

La relación con otros mandatarios también ha marcado la presidencia de Trump. En concreto, una de las fotografías más buscadas fue la del primer encuentro entre el magnate y el líder norcoreano Kim Jong-un. Ambos se reunieron el 30 de junio de 2019 en suelo norcoreano, en la zona desmilitarizada en la frontera entre las dos Coreas. Trump era el primer presidente en ejercicio en hacerlo.

No obstante, la tensión no se relajó demasiado. Pyongyang abogó por una desnuclearización gradual junto al levantamiento progresivo de las sanciones económicas, una propuesta que Washington tachó de inaceptable y que rechazó rotundamente hasta que el gobierno norcoreano eliminase su programa nuclear, de misiles y de armas químicas y biológicas.

Dura guerra comercial con China

La disputa transatlántica en la OMC comenzó hace 15 años, por ello, gane un candidato u otro en estas elecciones, la competencia con el país asiático por ser la primera potencia mundial continuará.

La organización determinó que el constructor aeronáutico estadounidense Boeing perdió el equivalente a los 6.900 millones de euros en ventas potenciales debido a subsidios ilegales que Gobiernos de la Unión Europea dieron a su rival europeo Airbus, otro de los fabricantes de aviones más grande del mundo.

Por ello, EEUU considera que la Unión Europea da mucha subvención a Airbus y esta dejaba en desventaja y "dañó durante años a la industria aeroespacial" y a los trabajadores de la compañía norteamericana, manifestó el jefe de Comercio Exterior. Además de esto, Francia, Alemania, España y el Reino Unido ofrecieron a Airbus financiación a un tipo de interés más bajo que los del mercado, lo que dio la posibilidad a la compañía desarrollar modelos más recientes y avanzados.

Sin embargo, aunque la disputa tiene origen hace muchos años, lo cierto es que durante la era Trump se ha recrudecido debido a la batalla de los aranceles, las acusaciones de espionaje y el veto a la china Huawei, a la venta de armas por parte de EEUU a Taiwán, así como las acusaciones directas del magnate a China de ser el culpable de la pandemia de coronavirus.

El muro de México

Existe una valla construida por Estados Unidos en su frontera con México con el objetivo de impedir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Su construcción se inició en 1994, en el gobierno de Bill Clinton, pero se dio más relevancia al ser una de las importante promesas de campaña de Trump. En concreto, se comprometió a construir un muro y en repetidas ocasiones reiteró que México pagaría por su construcción.

Por su parte, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto rechazó esa afirmación y aseguró en varias ocasiones que "México no pagaría ningún muro". Por esta razón, Trump, pidió al mandatario mexicano que cancelara su viaje al país.

El 10 de mayo de 2018, el secretario interino de Defensa anunció que destinaría una partida de 1.500 millones de dólares para la construcción de 130 kilómetros de muro, donde casi cerca de 604 millones formaban parte de la ayuda a las fuerzas armadas en Afganistán.

La polémica continúa cuatro años después, cuando Trump, en plena campaña para su reelección, ha afirmado que el muro pronto estará listo y que México está pagando por él. "Ya hemos construido 480 kilómetros del muro fronterizo", dijo Trump el 28 de agosto en un mitin en New Hampshire.

Más de 5.400 menores han sido separados de sus padres en la frontera con México desde julio de 2017, más de 200 tenían menos de cinco años. Este mes de octubre se supo que, a día de hoy, los padres de 545 niños separados en la frontera no han podido ser encontrados.

Fin a los tratados

En política exterior, Trump ha seguido su agenda de 'America First' ('América primero'), una política populista que enfatiza el nacionalismo estadounidense. Retiró a los Estados Unidos de las negociaciones comerciales del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Además, retiró al país del Acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

Finalmente, el 1 de febrero de 2019 anunció que abandonaba el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, tratado bilateral con Rusia, acordado en 1987 con la URSS.

Contra los medios y las 'fake news'

Respondiendo a una llamada de 'The Boston Globe', más de 300 periódicos, desde grandes diarios hasta pequeños semanarios locales, se unieron para recordar a los lectores el valor de la prensa libre de Estados Unidos. El objetivo era crear un frente común contra los ataques a los periodistas del presidente, que llegó a llamar a la prensa "el enemigo del pueblo estadounidense".

Trump, que llegó a tildar a los comunicadores de "locos lunáticos", vetó la entrada al periodista de la cadena de televisión estadounidense 'CNN' Jim Acosta, con quien protagonizó un enfrentamiento verbal. Tras un pequeño choque entre Acosta y Trump, el periodista ha intentado formular una última pregunta sobre la investigación por la injerencia rusa. "Ya está bien (...) Quitadle el micro", sentenció Trump.

"You are a rude, terrible person" ("Eres un grosero, una persona terrible"), llegó a decir al periodista, uno de los ataques a los medios críticos con sus políticas, informaciones que no ha cesado de tildar de 'fake news'.

Negación del coronavirus

Una de las posturas más férreas del mandatario la ha mostrado durante su gestión de la crisis del coronavirus. Se ha mantenido firme en negar la crudeza de la enfermedad, aunque tanto él como Melania Trump la hayan pasado, ha rechazado el uso de mascarilla y se ha mofado de su contrincante, Joe Biden, por darle tanta relevancia a un virus que ha convertido al país norteamericano con mayor número de muertos y contagios.

Una de las mayores polémicas llegó el 23 de abril, cuando Trum instó a ingerir o inyectar productos desinfectantes para combatir la pandemia. El Centro para el Control de Envenenamientos de Nueva York recibió 100 llamadas por daños con productos desinfectantes y envenenamientos en un periodo de cuatro días después de la sugerencia del presidente.

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 9.282.362 casos confirmados del coronavirus y la de 231.486 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos con 33.539. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 24.017 personas.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos Texas (18.533), California (17.679), Florida (16.834) y Nueva Jersey (16.357). Otros estados con un gran número de muertos son Illinois (10.093), Massachusetts (10.023), Pensilvania (8.812), Georgia (7.999) o Michigan (7.716).