El próximo martes 3 de noviembre es una fecha marcada con rojo en el calendario. Tras cuatro años de mandato del magnate y controvertido presidente de Estados Unidos Donald Trump, ese martes se decide en las urnas quién cogerá el testigo en la Casa Blanca o si este se mantiene en la Presidencia de la potencia mundial.

La Administración Trump ha protagonizado en cuatro años muchas polémicas y escándalos, todo envuelto por una situación sin precedentes protagonizada por la pandemia de coronavirus que se inició en el mes de marzo.

En Estados Unidos la carrera hacia las elecciones presidenciales siempre ha sido protagonizada por duras campañas electorales en las que las descalificaciones entre candidatos se suceden sin piedad, se escuchan apelativos como "idiotas", "horribles", "desagradables"... y un largo etcétera.

Esta política ha sido representada en numerosas ocasiones en la pequeña y la gran pantalla, tanto series como películas sumergen al espectador en los entresijos de la política, los intereses, las decisiones, las crisis y, sobre todo, el poder.

¿Cuáles son las mejores series sobre política para ver antes de las elecciones de Estados Unidos del 3 de noviembre?

La de este año es una situación excepcional, pero es una ocasión ideal para adentrarse en este campo antes de las elecciones del 3 de noviembre. ¿Cuáles son las mejores series sobre política para ver antes del 3-N?

Mejores series de política

Entre las mejores series de política se encuentran ficciones estadounidenses, danesas, británicas... en las que se narra desde el ascenso al poder hasta la relación más que influyente de los medios de comunicación en los resultados electorales.

'Borgen'

'Borgen' es una de las series mejor valoradas de la historia. Para muchos es 'la serie' a la hora de hablar de política. Esta ficción danesa, que desde septiembre se puede ver completa en Netflix, se estrenó en el año 2010 y cuenta con tres temporadas -de 10 capítulos cada una-. La ficción se adentra en lo más profundo de la política de la mano de Birgitte Nyborg, la primera mujer que logra ser primera ministra del país.

La serie toma el nombre 'Borgen' porque este es el término que se utiliza para referirse al palacio de Christiansborg, la sede de los tres poderes del Estado, así como la oficina de la primera ministra. Una historia en la que los medios de comunicación y los partidos son una parte esencial. Además, la serie tendrá, previsiblemente, una cuarta temporada en 2021, que constará de ocho episodios.

Número de temporadas : 3.

: 3. Episodios por temporada: 10.

por temporada: 10. Plataforma: Netflix.

'El ala oeste de la Casa Blanca'

La serie estadounidense 'El ala oeste de la Casa Blanca' ('The West Wing') fue creada por Aaron Sorkin y se emitió entre los años 1999 y 2006. La ficción está ambientada, como su nombre indica, en el ala oeste de la Casa Blanca, donde se encuentran el despacho oval y los despachos de los principales miembros del equipo del presidente, Josiah Bartlet (Martin Sheen).

Con tres Globos de Oro y un total de 26 premios Emmy -la mayor ganadora de la historia de estas 'estatuillas'-, la ficción es una guía perfecta y esencial para el momento que acontece en la actualidad sobre cómo funciona la política estadounidense.

Número de temporadas : 7.

: 7. Episodios por temporada: 22.

por temporada: 22. Plataforma: Amazon Prime Video.

'Ozark'

'Ozark' es una de las series que al principio pasó algo inadvertida, sin embargo, con el tiempo ha ido ganando cada vez más adeptos. Cuenta con tres temporadas y es una de las que se ha visto afectada por la pandemia de coronavirus. De hecho, parece que solo tendrá una cuarta temporada, que será la última. Hasta el momento cuenta con tres entregas -de 10 capítulos cada una-.

Este drama policíaco y thriller estadounidense narra la historia de un asesor financiero que arrastra a su familia de Chicago hasta Misuri con el objetivo de lavar 500 millones de dólares en cinco años para apaciguar a un capo de la droga. La ficción se ha hecho con cuatro nominaciones en los premios Emmy, llevándose el de mejor actriz de reparto de drama Julia Garner dos años consecutivos. Aunque anteriormente, el protagonista y director Jason Bateman se llevó el Emmy a la mejor dirección.

Número de temporadas : 3.

: 3. Episodios por temporada: 10.

Plataforma: Netflix.

'Years and Years'

Una de las grandes apuestas de HBO de 2019 que pasó un poco desapercibida. Con Emma Thompson a la cabeza del reparto, 'Years and years'llegó en mayo del pasado año para mostrar una situación a priori inverosímil, en la que todas las tragedias podían llegar juntas.

Lo cierto es que el primer capítulo es una obra maestra, es un episodio que incomoda y que altera al espectador con situaciones límites que parece que no ocurrirán nunca. Sin embargo, está mucho más cerca de la realidad de lo que puede parecer al principio.

Número de capítulos : 6.

: 6. Duración de los episodios: 60 minutos.

de los episodios: 60 minutos. Plataforma: HBO.

'House of Cards'

Hablar de 'House of Cards' es sinónimo de política, ambición, venganza, codicia y desgracia. Y hablar de política es sinónimo de hacerlo de Frank y Claire Underwood, al menos en términos seriéfilos. 'House of Cards' es una de las mejores series políticas que existe y qué mejor que este momento para verla.

El expresidente de EEUU Barack Obama (2009-2017) llegó a asegurar que la realidad superaba a la ficción en relación a esta serie, algo sorprendente teniendo en cuenta cosas que ocurren. Pero es indudable que la serie es otro de los títulos por excelencia de Netflix, siendo una de las series más galardonadas y alabadas por la crítica de los últimos tiempos.

Número de temporadas : 3.

: 3. Episodios por temporada: 13 (cinco primeras) - 8 (temporada 6).

por temporada: 13 (cinco primeras) - 8 (temporada 6). Plataforma: Netflix.

'La conjura contra América'

La política y la historia se entremezclan en esta miniserie de drama creada por David Simon y Ed Burns y basada en la novela homónima de Philip Roth. Se estrenó en HBO el 16 de marzo de 2020.

'The Plot Against America' (en inglés) es una historia alternativa donde se relata a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora de New Jersey el ascenso político del aviador Charles Lindbergh, tras ganar las elecciones presidenciales de 1940 con la promesa de mantener la neutralidad estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todo cambia.

Número de capítulos : 6.

: 6. Duración de los episodios: 60 minutos.

de los episodios: 60 minutos. Plataforma: HBO.

'The Loudest Voice' ('La voz más alta')

Esta se trata de otra miniserie en la que la manipulación, el sensacionalismo, los negocios y los abusos de poder son los protagonistas. Últimamente el séptimo arte está indagando en historias realmente controvertidas de instituciones y personalidades cuya influencia abarca límites inalcanzables para la mayoría de la población.

Después de películas como 'Spotlight' o 'Brexit: The Uncivil War' llegó a finales de junio a la pequeña pantalla la historia del hombre más poderoso de la televisión, Roger Ailes, su éxito y su posterior caída a lo más profundo tras ser acusado de abusos sexuales. Es una serie obligatoria para conocer la historia de un candidato del Partido Republicano en cubierto que aupó a líderes como Donald Trump, Richard Nixon o George Bush a través del canal Fox News.

Número de capítulos: 7.

Duración de los episodios: 60 minutos.

Plataforma: distribuida por Showtime (se puede ver en Movistar+).

'The Comey Rule'

La miniserie de televisión 'The Comey Rule' adapta las memorias del exdirector de la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de EEUU, el FBI, James Comey. 'A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership' se publicó en abril de 2018. En ella, se cuenta, entre otras cosas, el enfrentamiento entre Comey y Donald Trump. Comey retrató a Trump con un jefe de la "mafia" obsesionado con la lealtad de sus subalternos, lo que llevó a una guerra de insultos entre ambos.

La serie, de Showtime -habitual en este tipo de contenidos-, se puede ver en Movistar+ desde el pasado 20 de octubre, lo que implica que se estrenó tan solo dos semanas antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Número de capítulos : 4.

: 4. Duración de los episodios: 40-50 minutos.

de los episodios: 40-50 minutos. Plataforma: distribuida por Showtime, se puede ver en Movistar+.

[Las claves de la serie sobre la 'guerra' entre Trump y el exdirector del FBI]

'Homeland'

Esta serie estadounidense de suspense y drama está basada en la ficción de televisión israelí 'Hatufim' ('Secuestrados', traducida como 'Prisionero de guerra'). Está protagonizada por Claire Danes, que da vida a Carrie Mathison, una agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) afectada por un trastorno bipolar especializada en combatir el terrorismo yihadista.

Mathison se enfrenta a operaciones cruzadas de los servicios de inteligencia para imponer un Estado policial. La cinta, estrenada en 2011 en Showtime, cuenta cómo la oficial, después de realizar una operación no autorizada en Irak, es trasladada a Langley (Virginia). Mientras ella estaba llevando a cabo la operación en Irak, fue advertida por un activo que un prisionero de guerra estadounidense se había unido al grupo terrorista Al-Qaeda.

Número de temporadas : 8.

: 8. Episodios por temporada: 12.

por temporada: 12. Plataforma: Netflix, Amazon Prime Video, Filmin (solo primera temporada).

'Boss'

La serie cuenta la historia de Tom Kane (Kelsey Grammer), alcalde de la ciudad de Chicago, quien usa la astucia, la violencia y un puño de hierro para contener a sus opositores y usar a todos aquellos que considera útiles para sus fines. A Kane se le diagnostica demencia, pero para aferrarse al cargo oculta su enfermedad a todo el mundo, excepto a su médico, la doctora Ella Harris (Karen Aldridge).

'Boss' es una historia de cómo para llegar al poder se actúa sin piedad, cómo el 'jefe' es capaz de vender a funcionarios corruptos que él mismo ayudó, a cómo el poder provoca que crezcan los recelos, los enemigos y la crueldad.

Número de temporadas : 2.

: 2. Episodios por temporada: 8 y 10.

'The Newsroom'

Periodismo y política son un tándem imposible de separar, más cuando se trata de unas elecciones presidenciales. La repercusión de unos comicios en los medios de comunicación es total y una serie que muestra a la perfección cómo funcionan las tripas de una redacción es 'The Newsroom', también creada por Aaron Sorkin, lo que es calidad asegurada.

La ficción la protagonizan Jeff Daniels y Emily Mortimer y, emitida en HBO, cuenta la historia del equipo de una redacción de informativos de una cadena de televisión, en la que, además de los quebraderos de cabeza propios de la gestión de los medios, se narran coberturas de hechos reales.

Número de temporadas : 3.

: 3. Episodios por temporada: 10, 9 y 6.

por temporada: 10, 9 y 6. Plataforma: HBO.

'The Crown': 15 nov nueva temporadas

Esta serie se centra en Reino Unido y cuenta la historia de los interiores de dos de las residencias más célebres del mundo: el palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street. A sus 90 años y con más de 64 en el cargo, Isabel II lleva a sus espaldas el reinado más largo del mundo, por lo que exponer sus intrigas personales y las rivalidades políticas. Además, recientemente se ha sabido que la cuarta temporada llegará el próximo 15 de noviembre.

Número de temporadas : 3.

: 3. Episodios por temporada: 10.

por temporada: 10. Plataforma: Netflix.