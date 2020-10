Trump regresa a la campaña sin mascarilla y ofreciendo besos a "chicos y mujeres hermosas"

Queda menos de un mes para la cita política más importante en Estados Unidos. El próximo 3 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales en el país norteamericano y el actual presidente, Donald Trump, ha reaparecido en un acto de campaña sin mascarilla, tras conocerse que ha padecido coronavirus. "Me siento tan poderoso... Besaré a todo el público", ha dicho.

El pasado 2 de octubre, el magnate e inquilino de la Casa Blanca aseguró a través de Twitter que tanto él como la primera dama, Melania Trump, habían dado positivo en covid-19. "Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato", aseguró.

Sin embargo, el presidente estadounidense se saltó su aislamiento y describió como una "bendición de Dios" tener el virus. De hecho, volvió a rodearse de sus asesores en el Despacho Oval a pesar de no haber superado la covid-19.

Seis días después de dar positivo por coronavirus y menos de 48 horas después de salir del hospital, Trump regresó al epicentro del brote que ya ha contagiado a al menos nueve empleados de su Casa Blanca. en concreto al Ala Oeste, un apéndice de la residencia presidencial en cuyo extremo se encuentra el Despacho Oval.

Puedo salir, lo que habría hecho de todos modos", ha dicho el presidente de EEUU, Donald Trump

No obstante, este domingo ha asegurado que "parece" que es "inmune al coronavirus". "Puedo salir, lo que habría hecho de todos modos", dijo en Fox News. Ahora, ha vuelto a su campaña, a sus actos con un multitudinario mitin celebrado en Florida.

Anima a los estadounidenses a "salir"

"Me siento tan poderoso... Besaré a todo el público. Besaré a los chicos y a las mujeres hermosas. Os daré un beso grande y gordo", ha expresado el presidente de Estados Unidos, quien, a pesar de haber pasado la enfermedad ha recuperado su particular batalla contra la misma.

"Dicen que soy inmune. No sé por cuánto tiempo. Algunas personas dicen que de por vida, otros que durante cuatro meses", ha señalado, quien, aunque ha reconocido que puede ser "arriesgado", ha animado a los ciudadanos a "salir" y a continuar con sus vidas.

Asimismo, Trump ha vuelto a arremeter contra su contrincante en las presidenciales y líder del Partido Demócrata, Joe Biden. El magnate ha acusado a Biden de impulsar una "amnistía" y sanidad para los inmigrantes ilegales.

"Todos tenemos corazón y queremos cuidar de la gente, pero lo que él está haciendo es decirle a millones de personas que vengan a nuestro país que van a tener educación, sanidad, todo... No podemos hacerlo, no podemos financiarlo, no podemos encargarnos de otra gente. Tenemos que encargarnos de nuestra gente primero", ha asegurado.