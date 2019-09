Los demócratas anuncian la apertura del proceso de ‘impeachment’ contra Trump

El futuro de Donald Trump como presidente de Estados Unidos podría decidirse este mismo martes. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, ha anunciado la apertura de un impeachment o juicio parlamentario contra el mandatario.

"Las acciones del presidente han vulnerado seriamente la Constitución", ha afirmado Pelosi. Se refiere al escándalo político derivado de la conversación telefónica que Trump mantuvo en julio con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Según han publicado varios medios, Trump pidió en dicha conversación a Zelenski que investigara si Biden, favorito en las primarias del Partido Demócrata las elecciones de 2020, había presionado a Ucrania durante su etapa como vicepresidente para que no se examinase una operación empresarial que afectaba a su hijo Hunter.

"El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley", ha manifestado Pelosi al respecto, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

La respuesta de Trump no se ha hecho esperar. "En un día tan importante en Naciones Unidas, con tanto trabajo y tanto éxito, los demócratas tienen que arruinarlo adrede con más noticias de última hora sobre la estúpida caza de brujas", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!