El voto anticipado para las elecciones presidenciales ya ha superado al de los anteriores comicios, los de 2016, con más de 48 millones, y lo hace justo cuando se ha celebrado, al fin, el segundo debate 'cara a cara' entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden. Un debate que dejó al descubierto las incontables diferencias entre ambos.

Sin embargo, aunque las discrepancias entre el candidato republicano y el demócrata son más que conocidas y notables, lo cierto es que, en esta ocasión, se ha mantenido la compostura. Muy diferente al primer y bronco encuentro entre ambos, producido el pasado 29 de septiembre.

Uno de los motivos pudo ser, según han apuntado varios medios estadounidenses, que el debate se moderó de tal manera que los micrófonos estaban silenciados en varios momentos, cuando el otro candidato hablaba, para permitir, así, que al menos durante dos minutos los que optan a las presidenciales tuviesen el turno de palabra sin interrupciones.

Los principales puntos del 'cara a cara' fueron la pandemia de coronavirus, la política de inmigración y el racismo y la injerencia rusa e iraní en los comicios, donde mostraron, como era previsible, posturas totalmente antagónicas.

En concreto, durante la algo más de hora y media que duró el encuentro, el debate se dividió en varios tramos. El primero fue acerca de sobre la gestión de la pandemia de covid-19, que ha dejado por el momento 8.399.689 casos confirmados y 222.965 fallecidos, 72.158 contagios más que el miércoles y 1.035 nuevas muertes.

Así, la moderadora del encuentro, la periodista Kristen Welke, de la cadena NBC, preguntó a ambos candidatos cómo iban a liderar el país durante la siguiente fase de la crisis.

Donald Trump aprovechó ese momento para reiterar su postura acerca de la pandemia, a pesar de haber pasado la enfermedad, el magnate sigue restando importancia al virus. El presidente volvió a acusar directamente a China de esparcir el virus: "Vino de China".

"La culpa es de China"

"La culpa es de China, la culpa tampoco es de Joe, es culpa de China. Ellos no dejaron que se esparciera dentro de su país, pero no evitaron que se esparciera por el mundo", añadió.

Otro de los anuncios importantes fue que, según el inquilino de la Casa Blanca, la vacuna esta "preparada" y estará lista "en cuestión de semanas". "Johnson&Johnson lo está haciendo muy bien, Moderna lo está haciendo muy bien, Pfizer lo está haciendo muy bien", continuó para asegurar que él es "inmune".

Por su parte, en el mismo ámbito, Biden repasó la cifra de muertos y contagiados, de lo que responsabilizó directamente a Trump. "Cualquiera que sea responsable por tantas muertes no debería permanecer como presidente (...) Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, y él no tiene un plan claro", acusó al magnate.

Biden prometió que se encargaría de la gestión del virus y que, entre otras cosas, haría obligatorio el uso de la mascarilla para tratar de frenar los contagios. Mientras, Trump aseguraba que EEUU ya se ha acostumbrado a "vivir con el virus". "No estamos aprendiendo a vivir con esto, estamos aprendiendo a morir con esto", respondió el demócrata.

Asimismo, mientras Biden propuso que exista "más distancia social" y no se abran "locales cuando la situación va a peor", Trump le reprochó que "de lo único que habla es de confinamientos". "Quiero abrir las escuelas, tenemos que abrir el país, no podemos mantener este país cerrado", defendió el republicano.

Injerencia de Irán y Rusia en las elecciones

El segundo tramo del debate fue sobre la seguridad nacional y la reciente información sobre las nuevas injerencias de Irán y Rusia en las elecciones estadounidenses.

Biden aseguró que acabaría con esas intromisiones: "Rusia ha estado involucrada, China ha estado involucrada en cierto grado, y ahora nos enteramos de que Irán está involucrado, pagarán un precio si soy elegido".

El demócrata aseguró que él no ha "recibido ni un centavo de ningún gobierno extranjero" en toda su vida, "pero este presidente tiene negocios en China", aseguró. Trump, por su parte, aseveró que él ha "prepagado" sus impuestos. "Yo he 'prepagado' millones y millones de dólares en impuestos y no he ganado dinero con China ni con Rusia".

Trump acusó al exvicepresidente de "vivir realmente bien" con el dinero que está ganado su familia y su "hijo"

Una de las partes más duras del debate surgió cuando Trump acusó al exvicepresidente de "vivir realmente bien" con el dinero que está ganado su familia y su "hijo". "El tipo que se metió en problemas en Ucrania fue este, que intentó sobornar al Gobierno ucraniano para que dijera algo negativo sobre mí, algo que finalmente no hicieron", reprochó Biden.

Además, sobre su relación con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, Trump aseguró que ambas administraciones tienen una buena relación, a lo que Biden respondió de forma burlona: "Con Hitler tuvimos una gran relación".

Sin localizar a los padres de 545 menores

Otro de los ejes fue las racismo, las protestas raciales y la separación de las familias inmigrantes en la frontera con México, a raíz de que esta semana se ha conocido que más de dos años después de la aplicación de la política de separación de familias de indocumentados en la frontera con México, todavía no se ha logrado localizar a los padres de al menos 545 menores.

"Más de quinientos menores vinieron con sus padres, fueron separados de ellos en la frontera para desincentivarlos a que vengan, para empezar", afirmó el candidato demócrata. Es algo criminal, hace que seamos el hazmerreír del mundo y viola todo los conceptos de lo que somos como nación", lamentó.

Los estamos tratando tan bien, están en instalaciones que son muy limpias", dijo Trump sobre los menores que aún no han sido reunidos con sus padres

Trump se defendió asegurado que su Gobierno está "intentando" encontrar a esos padres y madres de manera "muy seria". "Los estamos tratando tan bien, están en instalaciones que son muy limpias", añadió.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca aseveró que "a los menores los han traído traficantes y mala gente", a lo que Biden respondió inmediatamente insistiendo que fueron al país norteamericano "con sus padres".

En este sentido, Trump trató de defenderse criticando la gestión migratoria del Gobierno de Barack Obama (2009-2017). "¿Quién construyó las jaulas, Joe? Hablemos de quién construyó las jaulas", preguntó el dirigente republicano.

Biden se distancia de Obama en inmigración

Finalmente, en cuanto al racismo, Biden señaló que "hay un racismo institucional en EEUU". "Es el presidente más racista de la historia moderna del país", añadió para encontrar una respuesta de Trump en la que se comparaba con Abraham Lincoln.

Nadie ha hecho más por la comunidad negra que Donald Trump. Con la excepción, posible excepción, de Abraham Lincoln", dijo el presidente

"Nadie ha hecho más por la comunidad negra que Donald Trump. Con la excepción, posible excepción, de Lincoln, nadie ha hecho tanto por ellos como Donald Trump", dijo. "Soy la persona menos racista de esta sala", añadió.

En esta ocasión, Biden trató de distanciarse de la política de inmigración de Obama, de la que ya ha renegado y sobre la que la moderadora recordó al demócrata que la Administración del expresidente registró un récord de deportaciones. "Yo seré presidente, no vicepresidente", afirmó.