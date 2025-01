Maduro se dispone a endurecer su dictadura del miedo en Venezuela con más represión

Nicolás Maduro sigue dispuesto a todo para perpetuarse en el poder, incluso a iniciar una guerra civil. No importan los resultados de las elecciones, la presión internacional o las multitudinarias manifestaciones -en Caracas o el resto del mundo-.

El líder del régimen chavista se ha acomodado en una atalaya de poder desde la que asesina a quienes protesten y encarcela o exilia a opositores y a sus familiares. Todo ello, con el rechazo internacional e incluso la condena de Naciones Unidas, que ve con "preocupación" las "detenciones arbitrarias" y la "intimidación" en Venezuela.

En la jornada previa a su ceremonia de investidura a las 12:00 PM hora local (05:00 am del sábado en España), la comitiva de la opositora María Corina Machado era interceptada a tiros en Caracas. Enseguida, fue arrestada "violentamente". Mientras, tanto en la capital venezolana como en otras ciudades como Nueva York, París, Buenos Aires, Bruselas o Madrid, miles de personas se manifiestaban en contra del régimen de Maduro sin que a él parezca importarle ni afectarle.

El propio González reaccionó tras la detención de Machado y exigió la liberación "inmediata" de María Corina Machado. "Como presidente electo, exijo la liberación inmediata de María Corina Machado. A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo: no jueguen con fuego", ha subrayado el opositor en un breve mensaje publicado en sus redes sociales. Tras su puesta en libertad, reaccionó: "¡Muy grave! Que María Corina esté libre no minimiza el hecho de lo que que sucedió, fue secuestrada en condiciones de violencia".

Precisamente González podría ser el gran contrapeso del líder chavista este viernes. El líder opositor, exiliado en España después de denunciar el fraude electoral de los últimos comicios de julio en los que se asegura ganador, intentará acudir a la toma de posesión como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, es una incógnita si González, que lleva un tiempo de gira por estados americanos, conseguirá entrar en Venezuela para la investidura o si, por otro lado, Maduro conseguirá proclamarse sin ninguna traba, especialmente después de la violenta detención de Machado.

González se ha mostrado convencido de que podrá acudir a la toma de posesión desde República Dominicana, su posible última parada antes volver a Venezuela: "Nos veremos todos muy pronto en Caracas", ha asegurado. En su discurso, González ha asegurado que "la lucha se está dando en las calles" de Venezuela contra el régimen de Maduro. "Con mucha valentía, frente a amenazas, detenciones, desapariciones forzadas, los venezolanos están demostrando espíritu de libertad", ha dicho.

En España, las expectativas no son positivas. "No hay ningún elemento que nos haga pensar que González esté preparando un viaje para ir a Caracas el día 10", afirmaron fuentes del Ejecutivo español, que no contará con representación en la ceremonia al no considerar a NIcolás Maduro un presidente legítimo, aunque el Gobierno no haya reconocido oficialmente a González.

Líderes latinoamericanos hablan de "dictadura"

Mientras las manifestaciones llenaban ayer por la tarde las calles de diferentes ciudades por todo el mundo, la opositora María Corina Machado reaparecía en Caracas durante una movilización contra Maduro, en la que dio un discurso. Sin embargo, su comitiva fue "violentamente interceptada" a tiros por agentes chavistas y Machado fue detenida.

"María Corina fue violentamente interceptada a su salida de la concentración en Chacao. Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban", denunció inmediatamente Comando Venezuela en su perfil oficial en redes sociales.

Más tarde, el subdirector de Human Rights Watch (HRW) para Las Américas, Juan Pappier, anunció en sus redes sociales que contaba con la confirmación de que Machado ha sido detenida y ha instado a la comunidad internacional a "exigir al unísono su inmediata liberación".

Después de este incidente, diferentes líderes latinoamericanos e internacionales pedían la liberación inmediata de la opositora. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reclamó "la plena libertad" de Machado y acusó al "régimen dictatorial" de ser "responsable de su vida". "Panamá reclama y exige la plena libertad de @MariaCorinaYA, así como el respeto a su integridad personal. El régimen dictatorial es el responsable de su vida!", escribió en X el mandatario panameño.

También el Gobierno de Argentina expresó su "extrema preocupación" por el "ataque criminal del regimen chavista" contra la líder opositora. "En un operativo digno de las peores dictaduras de la historia, agentes del régimen de Maduro dispararon contra su escolta y la habrían secuestrado violentamente en frente de miles de personas. Su equipo denuncia que ha perdido comunicación con ella", ha indicado en un comunicado la oficina del presidente argentino, Javier Milei.

De la misma manera, el presidente chileno Gabriel Boric aseguró en una intervención que "desde la izquierda política les digo que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura".

Estados Unidos también condenó la "campaña de intimidación" contra la oposición venezolana. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos está "siguiendo muy de cerca la información pública sobre el arresto de la líder opositora María Corina Machado por parte de (Nicolás) Maduro y sus representantes". "Condenamos tales detenciones, represión e intimidación, que no pueden ocultar el hecho de que Edmundo González Urrutia es el verdadero ganador de las elecciones", añadió.

Por su parte, el presidente electo estadounidense Donald Trump ha reconocido a Edmundo González como "presidente electo" en un mensaje en TruthSocial: "La activista por la democracia venezolana María Corina Machado y el presidente electo González están expresando pacíficamente las voces y la VOLUNTAD del pueblo venezolano con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana-estadounidense en Estados Unidos apoya abrumadoramente una Venezuela libre y me apoyó firmemente. ¡Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y DEBEN permanecer SEGUROS y VIVOS!".

"Señor Maduro, está acabado"

En España, la noticia de la detención de María Corina Machado se conocía en mitad de la protesta organizada den la Puerta del Sol. Allí se congregaron alrededor de 4.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno de Madrid, con gritos de 'Fuera Maduro, Edmundo presidente', 'Fuera dictador' '¿Qué queremos? Libertad'.

Poco después de conocerse la detención, el Gobierno condenó el incidente y reclamó que la libertad de expresión y manifestación "debe ser protegida y salvaguardada" en Venezuela, todo ello a través del ministerio de Exteriores.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que esté "a la altura" de España en la defensa de la democracia en Venezuela, a la vez que ha criticado que "no se puede aguantar tanta traición" pues, a su juicio, el Ejecutivo de Sánchez tiene "que decidir": "O se está con la libertad o con la dictadura", aseguró.

Ayuso ha tildado a Machado y González como "héroes de la libertad" y "un ejemplo para el mundo entero". "Hoy les queremos decir: no estáis solos", ha enfatizado la dirigente regional, que ha indicado que "el muro" de Maduro "está caído". "Mentiras, pobreza, asesinatos, mafia, acabado... Señor Maduro, está acabado", ha apuntado.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo que "el tirano teme a una mujer valiente, la imagen de la libertad en Venezuela. Exigimos la inmediata liberación de María Corina y que todos los demócratas, incluido el Gobierno de España, hagan entender al régimen que su tiempo terminó. La dictadura debe dejar paso a la democracia".

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida reaccionó diciendo que "ante la tiranía del régimen criminal de Maduro y la detención violenta de Machado, Madrid se alza por la libertad. Madrid, con una Venezuela libre".

La liberación de Machado

Algo más de dos horas después, el equipo de la opositora confirmó su puesta en libertad y que fue obligada a grabar varios vídeos: "Fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada". Algunos de estos vídeos circularon por las redes sociales, y con la confusión de los hechos, levantaron las sospechas de que fuesen falsos y estuviesen realizados con Inteligencia Artificial.

Comando Venezuela se preguntó entonces: "Cómo se puede hablar “toma de posesión” con este nivel de violencia?".