El liberal Mark Carney se postula para sustituir a Justin Trudeau en Canadá

El exgobernador del Banco de Canadá -entre el 2008 y el 2013-, Mark Carney, ha anunciado este jueves que presentará su candidatura para liderar el Partido Liberal y convertirse en el primer ministro del país y sustituir a Justin Trudeau. Carney, de 59 años y que también fue gobernador del Banco de Inglaterra (2013-2020), es el primero de los principales candidatos que comunica públicamente su voluntad de reemplazar a Justin Trudeau, quien anunció su dimisión en diciembre.



En un discurso en la ciudad de Edmonton, en el oeste del país, ha reconocido que "el sistema no está funcionando como debería" y que mucha gente no encuentra viviendas asequibles o un médico de familia.



Con un lenguaje centrista y nacionalista, Carney ha declarado que "estos nos son tiempos normales" y ha advertido que "en solo cuatro días Donald Trump se convertirá en el 47 presidente (de Estados Unidos), un hombre que amenaza con la fuerza económica a sus aliados más cercanos y fieles, incluido Canadá".



En este sentido, explicó que quiere ser el líder del Partido Liberal y primer ministro canadiense porque Canadá se enfrenta "a desafíos sin precedentes". Carney también se ha referido al líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, que las encuestas señalan hasta ahora como el ganador de las próximas elecciones generales, y ha crticado que esté preocupado "buscando el respaldo de Donald Trump y Elon Musk".



"Enviar a Poilievre a negociar con Trump es la peor idea posible", ha añadido. El exgobernador del Banco de Canadá ha recordado los siete años que pasó al frente del Banco de Inglaterra: "En el Reino Unido vi desde la primera fila lo que pasó allí tras años en los que los conservadores gritaban que el país estaba roto". "Los conservadores no gritan que Canadá está rota porque quieren arreglarla, lo que quieren es permiso para destruirla", sostuvo.



Carney ha concluido señalando que ganará las próximas elecciones para "construir una economía fuerte para todos y para defender a Canadá ante Trump".



El Partido Liberal revelará el próximo 9 de marzo el nombre del sustituto de Trudeau, que el pasado 16 de diciembre anunció que dimitirá cuando la formación política elija su sustituto.



Se espera que Chrystia Freeland, hasta diciembre viceprimera ministra del país, anuncie la próxima semana su candidatura, lo que la convertirá en la principal rival de Carney.



Los partidos de la oposición, que tienen la mayoría en el Parlamento, ya han anunciado que en cuanto se reanuden las sesiones del Parlamento el 24 de marzo presentarán una moción de censura para celebrar elecciones anticipadas.