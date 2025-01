Israel confirma el acuerdo con Hamás para la tregua y la liberación de rehenes

La Oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este viernes la firma de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), casi un día después de denunciar que el grupo palestino estaba creando "una crisis a última hora" al "retractarse de entendimientos explícitos".

Netanyahu ha convocado una reunión del Gabinete de Seguridad para este viernes con el fin de celebrar una votación sobre el acuerdo, que será aprobado al día siguiente, el sábado. "El Estado de Israel está comprometido a lograr todos los objetivos de la guerra, incluido el regreso de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los muertos", reza un comunicado recogido por el diario 'The Times of Israel' y EP. Horas antes, el primer ministro sostuvo que "Hamás está renegando de los entendimientos y creando una crisis a última hora que impide un acuerdo", alegando que retractarse de lo acordado con los mediadores e Israel era "un intento de extorsión en el último minuto". Así, señaló que Israel no fijaría una fecha para la reunión del Gabinete hasta que Hamás aprobara todos los detalles. No obstante, varios altos cargos del brazo político de Hamás reaccionaron inmediatamente a las palabras de Netanyahu para recalcar que el grupo islamista palestino "está comprometido con el acuerdo de alto el fuego anunciado por los mediadores" y denunciando que las acusaciones vertidas "son infundadas". Y aseguraron: "La ocupación quiere crear un estado de tensión en un momento crítico y reclamamos que sea obligada a aplicar el acuerdo".

Desde que se anunció el acuerdo de alto el fuego, se han registrado más de 80 palestinos muertos en la Franja de Gaza por bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel, según las autoridades gazatíes.

Acuerdo dividido en tres fases

El acuerdo, negociado durante meses de conversaciones indirectas mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos, estará dividido en tres fases. La primera de ellas tendrá una duración de 42 días y en la misma se certificará el cese de hostilidades, la retirada de las tropas israelíes hacia la frontera y el intercambio de 33 rehenes por presos palestinos. La segunda fase consistirá en la distribución de ayuda humanitaria "segura y eficaz" en gran parte de la Franja de Gaza, devastada tras más de 15 meses de ofensiva israelí. También se llevará a cabo la reparación de centros sanitarios y se permitirá el ingreso al enclave de suministros civiles y combustible. Según se certifique la primera fase se darán a conocer más detalles de la segunda y tercera etapa del pacto.

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados. Desde entonces han muerto más de 46.700 palestinos en la Franja, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, a los que se suman más de 850 fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad y en ataques ejecutados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.