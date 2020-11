Qué son los 'estados bisagra' y por qué son decisivos en las elecciones de Estados Unidos

Donald Trump o Joe Biden. Este martes 3 de noviembre se sabrá quién estará al frente de la Casa Blanca durante los próximos cuatro años tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Se decidirá si el magnate y actual presidente del país norteamericano, Trump, continúa liderando la primera potencia mundial o si, por el contrario, el demócrata Biden la arrebata el cargo.

Estos comicios no se resuelven en un día o una semana, sino en meses. Elecciones primarias, mítines, convenciones y debates 'cara a cara' marcan el camino de un largo y complejo proceso electoral el país norteamericano que culminará esta vez el 3 de noviembre, en el llamado 'Election Day'.

Además de contar con un particular, complejo y controvertido proceso electoral, en las elecciones estadounidenses hay un actor clave: los 'estados bisagra'.

Cómo se vota en EEUU

En el país norteamericano, los ciudadanos no eligen directamente al inquilino de la Casa Blanca, sino a los miembros de un Colegio Electoral, un grupo de electores, un total de 538 personas, que son quienes eligen, al final del proceso, al presidente y al vicepresidente del Ejecutivo estadounidense.

Esos 538 electores corresponden a uno por cada uno de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y los cien senadores, más tres por el Distrito de Columbia, la capital del país, Washington.

Para ser elegido presidente es necesario obtener 270 votos electorales, es decir una mayoría simple (mitad más uno).

En la mayoría de estados se aplica la norma del 'winner takes all' ('el ganador se lleva todo'), es decir, se otorgan todos los votos al candidato que mayor respaldo coseche. Esto no ocurre, no obstante, en los estados de Maine y Nebraska.

El papel de los estados

En este punto, es esencial el papel que juega cada estado en el país. La mayoría de ellos, un total de 50, suelen tener un candidato claro en las encuestas. Cada cuatro años, suele repetir el elegido en esos estados y, por lo tanto, la duda es casi nula a la hora de preguntarse qué se votará.

Por ejemplo, es tradición que en territorios como Washington, Oregón, California, Nevada, Nueva York o Virginia, entre otros, opten por el Partido Demócrata. En el lado republicano están Montana, Wyoming, Utah, Arizona, Alabama o Texas, entre tantos.

Los estados más poblados del país norteamericano son California, Texas y Nueva York.

Sin embargo, hay otros en los que no hay un candidato claro, en los que en cada elecciones se desconoce por quién votarán sus ciudadanos y, por lo tanto, juegan un papel esencial. Son los llamados 'estados bisagra'.

Qué son los 'estados bisagra'

A estos estados 'indecisos' se les denomina 'estados bisagra' ('swing state'), 'estados en disputa' ('battleground state'), 'estados pendulares' o 'estados púpura' ('purple state'), por la mezcla de los colores de los principales candidatos: rojo y azul.

Estos lugares suelen arrebatar la mayor parte del tiempo de campaña de los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, puesto que tratan de llevar a sus filas a los indecisos.

Cuáles son los 'estados bisagra'

En concreto, los denominados 'estados bisagra' son nueve:

Arizona.

Wisconsin.

Iowa.

Michigan.

Ohio.

Georgia.

Pensilvania.

Carolina del Norte.

Florida.

En estos, por lo tanto, se centran en gran parte los candidatos, concentrando varios de sus mítines en estos territorios.

Resultados elecciones 2016

En las anteriores elecciones, las de 2016, los nueve 'estados pendulares' votaron a favor del actual presidente de EEUU, Donald Trump.

No obstante, esta decisión varió hace ocho años, con la segunda legislatura de Barack Obama (2009-2017). En concreto, en esos comicios, los 'estados en disputa' estuvieron mucho más repartidos.

El entonces candidato republicano Mitt Romney se hizo con el respaldo en los estados de Arizona, Georgia, Carolina del Norte. Mientras, Obama se quedó con Wisconsin, Iowa, Michigan, Ohio, Pensilvania y Florida.