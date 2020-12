Dimite el polémico asesor de Donald Trump sobre la pandemia de coronavirus

Nueva dimisión en la Administración Trump. El polémico asesor sobre la covid del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, el biólogo y neuroradiólogo estadounidense Scott Atlas, dimite este martes, tal y como ha anunciado a través de una carta en las redes sociales.

Atlas fue elegido "asesor especial" por el aún inquilino de la Casa Blanca para atajar la pandemia de coronavirus, que ya ha dejado 267.888 muertos y 13.525.889 casos en el país norteamericano. Ahora, el influyente asesor deja su cargo cumpliendo con el plazo de 130 días establecido cuando entró en el Gobierno republicano.

A través de una misiva, compartida por Atlas a través de las redes sociales y a través del medio afín al Partido Republicano, Fox News, el asesor del magnate ha afirmado que ha sido un "honor" y un "privilegio" para él "servir al pueblo estadounidense" desde el pasado mes de agosto.

"He trabajado duro con un objetivo: salvar vidas y ayudar a los estadounidenses a superar esta pandemia", ha escrito el asesor "especial" de Trump.

Atlas deja el cargo, asegura, sin haber recibido presiones políticas y ha defendido que sus actuaciones se han basado en todo momento en "la ciencia y la evidencia", pese a la controvertida gestión de la crisis de la Administración Trump y a su inexperiencia al frente de la prevención de enfermedades infecciosas.

El presidente saliente de la primera potencia mundial se fijó el Atlas por sus apariciones en televisión, en las que, entre otras cosas, defendió la gran exposición al coronavirus para crear una "inmunidad colectiva". Este argumento convenció al magnate, que confió en sus servicios y no ha dudado de su gestión en estos meses.

En su rol como asesor en el denominado Grupo de Trabajo de Coronavirus de la Casa Blanca, Atlas difundió información errónea sobre la pandemia y promovió teorías no contrastadas como que las mascarillas y el distanciamiento social no eran efectivos a la hora de frenar la propagación del virus.

Así, Atlas se puso en contra de la comunidad científica y creó una visión de la covid lejana a lo que defendían los argumentos del grupo de trabajo. De hecho, siguiendo su postura televisiva, el asesor de Trump presionó para establecer la inmunidad colectiva y la reapertura más rápida de los colegios y negocios durante la crisis.

Asimismo, el neuroradiólogo ha abogado durante su gestión por que los estados no participasen en pruebas universales y ha animado a los residentes a resistir y "levantarse" contra las restricciones estatales adoptadas para prevenir la propagación de la enfermedad.

Trump ha aprovechado los distintos debates y mítines de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, donde salió victorioso el demócrata Joe Biden, para difundir algunas de las teorías de Atlas.

En su carta, Atlas señala que "con el paso del tiempo, como todos los científicos y académicos en políticas de salud", ha aprendido "nueva información" y ha sintetizado "los datos más recientes". "Le deseo sinceramente al nuevo equipo todo lo mejor mientras guían a la nación a través de estos tiempos difíciles y polarizados", ha añadido.

Honored to have served @realDonaldTrump and the American people during these difficult times. pic.twitter.com/xT1hRoYBMh