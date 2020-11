Trump indulta a su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, envuelto en la trama rusa

El aún presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, está aprovechando sus últimos días al frente de la Casa Blanca para realizar cambios en la Administración y para, como ha anunciado este miércoles, indultar a miembros que considera fieles y leales a su Gobierno.

De nuevo, a través de la herramienta más empleada por el magnate, Twitter, Trump ha anunciado que ha concedido un indulto "total" a su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, que se vio obligado a dimitir cuando apenas habían pasado unos días de la toma de posesión del republicano.

Flynn, claro ejemplo de lo que Trump ha considerado un miembro leal a su gestión, se vio envuelto en una grave polémica por las relaciones de Estados Unidos con Rusia en plena campaña de las elecciones presidenciales de 2016, donde se enfrentaban Trump y la demócrata Hillary Clinton.

El ex asesor del mandatario estadounidense fue acusado de tratar de intervenir en los comicios a través de la ayuda rusa, algo que aunque en un principio negó ante agentes del FBI, finalmente reconoció.

En concreto, se declaró culpable de mentir sobre los contactos con Rusia previos a las presidenciales, concretamente, sobre su relación con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kisliak.

Sin embargo, más tarde reculó y pidió que su caso se desestimara. Finalmente, el Departamento de Justicia retiró los cargos que pesaban contra él.

Ahora, Trump ha escrito a través de su perfil en la red social que para él es "un honor" anunciar que "el general Michael Flynn ha recibido un indulto total". "Sé qué ahora tendrá un Día de Acción de Gracias realmente fantástico", ha dicho.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!