Donald Trump levanta el bloqueo: permite el traspaso de poder, pero impugnará el 3-N

El aún dirigente de Estados Unidos, Donald Trump, ha levantado el bloqueo y ha asegurado que autorizará el traspaso de poder al presidente electo, el demócrata Joe Biden. Eso sí, el magnate no ha reconocido la victoria del nuevo líder estadounidense y ha insistido en que impugnará las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.

Han pasado tres semanas desde que se celebramos los comicios, unas elecciones ganadas por Biden, y el aún inquilino de la Casa Blanca reitera, aunque sin presentar pruebas, que ha habido fraude electoral en su contra.

En concreto, el mandatario saliente ha utilizado la herramienta que ha protagonizado toda su legislatura para informar de que permitirá el traspaso de poderes. A través de su perfil de Twitter, Trump ha informado de que tiene la certificación de la Administración General de Servicios (GSA, en inglés) de la aparente victoria del demócrata, el trámite necesario para iniciar la transición.

Por lo tanto, tal y como ha informado la Administración Trump, próximamente empezarán las reuniones con los funcionarios de su Gobierno.

"Quiero agradecer a Emily Murphy en la GSA su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido acosada y amenazada y no quiero ver que esto le pase a ella, a su familia o a empleados de GSA", ha escrito Trump en las redes sociales.

