Trump sigue con su purga: despide al jefe de ciberseguridad por negar el fraude electoral

Las semanas posteriores a las elecciones presidenciales en Estados Unidos están siendo complicadas. Donald Trump no ha reconocido la derrota y, además, continúa con su purga. Este martes, ha despedido "con efecto inmediato" a Chris Krebs, el director de la Agencia de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad estadounidense.

El magnate y aún presidente de la primera potencia mundial ha decidido cesar a Krebs por negar su teoría de Trump de que ha existido fraude electoral en las presidenciales y no secundar su postura, vetada incluso por medios afines al Partido Republicano al tratarse de graves acusaciones sin existir pruebas.

"Las recientes declaraciones de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fueron muy inexactas, ya que hubo fraude e irregularidades masivas, incluyendo los votos de personas que habían muerto", ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter.

Este mensaje hace alusión a las palabras de Krebs, también en Twitter, horas antes, donde negó las teorías sobre un supuesto fraude ya que esas afirmaciones "no cuentan con fundamento o son técnicamente incoherentes". Incluso, aseveró que 59 expertos en seguridad están de acuerdo.

ICYMI: On allegations that election systems were manipulated, 59 election security experts all agree, "in every case of which we are aware, these claims either have been unsubstantiated or are technically incoherent." #Protect2020https://t.co/Oj6NciYruD — Chris Krebs #Protect2020 (@CISAKrebs) November 17, 2020

La reacción de Trump a este mensaje no tardó en llegar y escribió en la red social que "con efecto inmediato" Chris Krebs ha sido "despedido como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad".

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Después de hacerse público el cese, Krebs afirmó que se siente "honrado de servir" a Estados Unidos y que su equipo lo ha hecho "bien". "Defiende el hoy, asegura el futuro", ha escrito.

Honored to serve. We did it right. Defend Today, Secure Tomrorow. #Protect2020 — Chris Krebs (@C_C_Krebs) November 18, 2020

"Impenetrables para las potencias extranjeras"

Según Trump, la Administración ha tomado esta decisión basándose en que las afirmaciones del experto en ciberseguridad descartando las supuestas irregularidades no coinciden con otros hechos que se produjeron durante la jornada electoral del 3 de noviembre.

En concreto, el magnate alude a los vigilantes electorales expulsados de los lugares de votación, "fallos" en las máquinas de votación que "cambiaron" los votos a su favor para entregárselos al demócrata Joe Biden, "votos fuera de tiempo" y "mucho más".

"Lo único seguro de nuestras elecciones de 2020 es que fueron prácticamente impenetrables para las potencias extranjeras. En eso, la Administración Trump tiene un gran crédito", ha dicho.

Desafortunadamente, los demócratas de la izquierda radical, Dominion y otros, ¡tuvieron quizás más éxito!", ha espetado en un timeline repleto de avisos de Twitter en los que se señala que las informaciones que relata son "controvertidas".

The only thing secure about our 2020 Election was that it was virtually impenetrable by foreign powers. On that, the Trump Administration takes great credit. Unfortunately, the Radical Left Democrats, Dominion, and others, were perhaps more successful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Más despidos en la Administración Trump

Krebs ha sido el último funcionario de la Administración de Donald Trump que ha sido cesado después de las elecciones, celebradas hace dos semanas.

El pasado día 9, el presidente también empleó Twitter, herramienta muy habitual durante los cuatro años de mandato del dirigente, para despedir al hasta ahora secretario de Defensa, Mark Esper.

Este despido provocó, además, una cascada de dimisiones presentadas por altos funcionarios del Pentágono, un arduo panorama para comenzar una nueva legislatura en Washington.

No solo eso, algunos medios estadounidenses señalan que tras el despido de Esper, el magnate tendría en mente a los máximos responsables del FBI y de la CIA, Christopher Wray y Gina Haspel, respectivamente.

Esta situación recuerda enormemente a la vivida tras los comicios de 2016, cuando Trump decidió deshacerse el entonces director de la agencia de investigación criminal, James Comey.

Asimismo, tan solo un día después del cese de Esper, debido a las reiteradas acusaciones sin pruebas de Trump contra el sistema electoral provocaron la dimisión del director de delitos electorales del Departamento de Justicia, Richard Pilger.

El fiscal general, William Barr, tomó la decisión de pedir investigar el supuesto fraude en los comicios presidenciales denunciado por el magnate y Pilger dejó su cargo.